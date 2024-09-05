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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Диетолог Макиша: в одном бразильском орехе содержится суточная доза селена

5 сентября 2024, 11:44
Диетолог отметила, что селен можно получать не из добавок, а съев один бразильский орех. Однако слишком увлекаться орехами не стоит, так как они очень калорийные. Это может привести к набору веса.

Диетолог Марина Макиша в беседе с «Ридусом» рассказала, почему она считает бразильский орех самым уникальным. Он отметила, что в одном орехе содержится суточная норма селена. Это позволяет отказаться от различных добавок, при включении данного продукта в рацион.

Эксперт отметила, что в орехах содержится большое количество различных микроэлементов, полезных для организма человека, например, витамины группы B, калий и магний. Врач предупредила, что чрезмерно увлекаться данным продуктом не стоит из-за риска появления лишнего веса.

Собеседница издания подчеркнула, что, несмотря на свою высокую питательную ценность, орехи необычайно калорийны. В ста граммах продуктов 500-600 килокалорий. Чтобы не набрать вес Макиша порекомендовала употреблять не более 25-30 граммов орехов в день.

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