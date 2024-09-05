Диетолог Макиша: в одном бразильском орехе содержится суточная доза селена

Диетолог отметила, что селен можно получать не из добавок, а съев один бразильский орех. Однако слишком увлекаться орехами не стоит, так как они очень калорийные. Это может привести к набору веса.