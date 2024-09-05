Диетолог Макиша: в одном бразильском орехе содержится суточная доза селена

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Диетолог Марина Макиша в беседе с «Ридусом» рассказала, почему она считает бразильский орех самым уникальным. Он отметила, что в одном орехе содержится суточная норма селена. Это позволяет отказаться от различных добавок, при включении данного продукта в рацион.
Эксперт отметила, что в орехах содержится большое количество различных микроэлементов, полезных для организма человека, например, витамины группы B, калий и магний. Врач предупредила, что чрезмерно увлекаться данным продуктом не стоит из-за риска появления лишнего веса.
Собеседница издания подчеркнула, что, несмотря на свою высокую питательную ценность, орехи необычайно калорийны. В ста граммах продуктов 500-600 килокалорий. Чтобы не набрать вес Макиша порекомендовала употреблять не более 25-30 граммов орехов в день.