Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:34
До 2030 года в Пермском крае планируется обновить 1609 автобусов. Кроме того, на встрече главы Прикамья Дмитрия Махонина с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым было предложено исключить требования к классу приобретаемых автобусов или дополнить его средним и малым классом для участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Губернатор региона подчеркнул, что это важно для небольших населенных пунктов, где автобусы большого класса не требуются.
На встрече с генеральным директором «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгением Дитрихом обсуждались два вопроса — поставка нового водного транспорта в регион и обновление автопарка автобусов. Обсуждалась заявка региона на участие в программе льготного лизинга ГТЛК на 413 единиц автобусов в 2024 году.
АО «ППМТС „ПЕРМСНАБСБЫТ“ подписало договор с крупной автомобильной компанией „Кама“. Предприятие специализируется на выпуске отечественного электромобиля „Атом“. В рамках соглашения будут проведены лабораторные тестирования совместимости зарядных станций ПСС с зарядной системой Атома и налажены взаимодействия зарядных станций ПСС и программных продуктов Атома.