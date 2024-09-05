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Екатерина Антоненко переходит из Пермского оперного в хор им. Свешникова

Главный хормейстер Пермского оперного покидает театр

5 сентября 2024, 15:49

Екатерина Антоненко переходит из Пермского оперного в хор им. Свешникова

Екатерина Антоненко переходит в хор им. Свешникова из Москвы.

Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Екатерина Антоненко стала художественным руководителем Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова. Антоненко покидает Пермский театр оперы и балета, сообщает «Новый компаньон».

По информации издания, заместитель Екатерины Антоненко Вячеслав Козленко, который осуществлял непосредственную работу с хором в моменты отсутствия главного хормейстера в Перми, тоже увольняется из театра — он отправляется в заграничную стажировку.

Имя преемника Екатерины Антоненко руководство театра назвать пока не готово.

Екатерина Антоненко возглавила хор Пермской оперы и его концертное воплощение — Parma Voices — в октябре 2022 года после того, как должность главного хормейстера покинул Евгений Воробьёв.

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова — российский музыкальный коллектив, основу репертуара которого составляют классические и современные произведения хоровой музыки.

В июле на проектную документацию строительства новой сцены оперного театра в Перми выдано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документ был опубликован на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия.

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#Пермь#Театр оперы и балета#Культура#Оперный театр#Пермский театр оперы
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