Главный хормейстер Пермского оперного покидает театр

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:50
Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Екатерина Антоненко стала художественным руководителем Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова. Антоненко покидает Пермский театр оперы и балета, сообщает «Новый компаньон».
По информации издания, заместитель Екатерины Антоненко Вячеслав Козленко, который осуществлял непосредственную работу с хором в моменты отсутствия главного хормейстера в Перми, тоже увольняется из театра — он отправляется в заграничную стажировку.
Имя преемника Екатерины Антоненко руководство театра назвать пока не готово.
Екатерина Антоненко возглавила хор Пермской оперы и его концертное воплощение — Parma Voices — в октябре 2022 года после того, как должность главного хормейстера покинул Евгений Воробьёв.
Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова — российский музыкальный коллектив, основу репертуара которого составляют классические и современные произведения хоровой музыки.
В июле на проектную документацию строительства новой сцены оперного театра в Перми выдано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документ был опубликован на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия.