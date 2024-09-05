Из жизни ушел бывший руководитель полетами в Большом Савино Геннадий Вдовин

В гражданскую оборону Геннадий Вдовин пришел в далеком 1966 году сразу после окончания Училища гражданской авиации в Ульяновске. Начинал свою карьеру мужчина как диспетчер, затем стал старшим диспетчером, а потом занял должность руководителя полетов в Большом Савино.