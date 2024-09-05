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Из жизни ушел бывший руководитель полетами в Большом Савино Геннадий Вдовин

Из жизни ушел бывший руководитель полетами в Большом Савино Геннадий Вдовин

5 сентября 2024, 11:10
Фото: properm.ru
Прощание состоится 7 сентября.

Вчера, 4 сентября, умер экс-директор филиала «Пермаэронавигация» и бывший глава Пермского отделения госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) Геннадий Вдовин. Об этом сообщило 59.RU.

В гражданскую оборону Геннадий Вдовин пришел в далеком 1966 году сразу после окончания Училища гражданской авиации в Ульяновске. Начинал свою карьеру мужчина как диспетчер, затем стал старшим диспетчером, а потом занял должность руководителя полетов в Большом Савино.

В течение многих лет пермяк управлял филиалом компании «Пермьаэронавигация», специализирующей на диспетчерским обеспечением полетов. Спустя некоторое время организация была преобразована в «Аэронавигации Урала» с филиалом в Перми.

«Именно Геннадий Григорьевич организовал все службы и отделы, добился материального и технического обеспечения диспетчерской службы в Большом Савино, организовывал подготовку персонала. При нем аэропорт перешел на международные полеты, а управление воздушным движением стало автоматизированным. Он отдал авиации 43 года, в 2009 ушел на пенсию», — рассказали друзья Вдовина изданию.

Прощание с мужчиной состоится 7 сентября в 11:00 в Большом прощальном зале на Старцева, 61. Отпевание пройдет в 13:00 в Богоявленском мужском монастыре в Верхней Курье ул. 1-я линия, 53.

Похороны пройдут в Верхне-Курьинском кладбище в 14:00.

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#Гражданская оборона#Пермь#Большое савино#Авиация#Память#Диспетчер
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