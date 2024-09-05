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Posted Вчера, 10:41

Published Вчера, 10:41

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Мать детей Дурова сообщила, что он планировал перевезти ее в Париж

5 сентября 2024, 10:41
Мать троих детей Павла Дурова, Ирина Болгар, рассказала, что в 2018 году основатель Telegram планировал переехать с ней и детьми в Париж. Дуров был готов оплачивать её расходы и арендовать дом стоимостью более 7 миллионов рублей в месяц.

Однако переезд так и не состоялся. По словам Ирины Болгар, Дуров не планировал жить с ней и детьми. Журналисты выяснили, что переезд планировался в тот же год, когда Дуров встретился с Эммануэлем Макроном и обсуждал получение французского гражданства, пишет 360.ru.

Болгар сообщила, что в ноябре 2018 года она уже подписала договор аренды дома в районе Нейи-сюр-Сен. Дуров обратился к нотариусу и взял на себя обязательства по оплате жилья, хотя и не планировал жить с ней. Тем не менее, он обещал видеться с ней и детьми.

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