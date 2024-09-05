Мать детей Дурова сообщила, что он планировал перевезти ее в Париж

Болгар сообщила, что в ноябре 2018 года она уже подписала договор аренды дома в районе Нейи-сюр-Сен. Дуров обратился к нотариусу и взял на себя обязательства по оплате жилья, хотя и не планировал жить с ней. Тем не менее, он обещал видеться с ней и детьми.