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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Полеты из Перми на египетские курорты продлили до начала мая 2025 года

На египетские курорты из Перми можно будет слетать до начала мая 2025 года

5 сентября 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney

Полеты из Перми на египетские курорты продлили до начала мая 2025 года

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Авиаперевозчик Azur Air продлил прямые чартерные рейсы из Перми в Египет. По данным портала Tourvisor, в Хургаду самолеты будут летать до 1 апреля 2025 года, а в Шарм-эль-Шейх — до 6 мая. Первым на это внимание обратило Ura.ru.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Продолжительность пути составит от пяти часов. Цена пакетного тура на двоих взрослых начинается от 61 тыс. рублей за девять ночей.

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#Пермь#Египет#Пятница#Прямые рейсы#Авиаперевозка#Хургада#Туры#Чартерные рейсы
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