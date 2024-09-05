На египетские курорты из Перми можно будет слетать до начала мая 2025 года

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Авиаперевозчик Azur Air продлил прямые чартерные рейсы из Перми в Египет. По данным портала Tourvisor, в Хургаду самолеты будут летать до 1 апреля 2025 года, а в Шарм-эль-Шейх — до 6 мая. Первым на это внимание обратило Ura.ru.
Полеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Продолжительность пути составит от пяти часов. Цена пакетного тура на двоих взрослых начинается от 61 тыс. рублей за девять ночей.