На египетские курорты из Перми можно будет слетать до начала мая 2025 года

Авиаперевозчик Azur Air продлил прямые чартерные рейсы из Перми в Египет. По данным портала Tourvisor, в Хургаду самолеты будут летать до 1 апреля 2025 года, а в Шарм-эль-Шейх — до 6 мая. Первым на это внимание обратило Ura.ru.