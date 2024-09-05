На ВЭФ обсудили борьбу с подростковым курением

По словам Сорочинской, ограничений, которые действуют на данный момент, уже достаточно, однако крайне необходимо обеспечить их исполнение. Она отметила, что при реализации мер общественного контроля Общественный совет по проблеме подросткового курения сотрудничает с различными структурами. Например, министерства образования помогают выходить через школы на родителей и проводить для них образовательные мероприятия. Вместе с министерствами, курирующими потребительский рынок, и активистами с применением специально разработанных материалов проводится работа в точках продаж по информированию о необходимости исполнения регулирования. В свою очередь управления по информационной политике помогают выходить на СМИ для информирования общества о реальных последствиях продажи и передачи вейпов и сигарет несовершеннолетним и распространять социальную рекламу. Легальный бизнес активно подключился к работе и готов организовать профилактическую работу с помощью совета.