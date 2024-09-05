Население Пермского края за полгода сократилась на более чем 8 тысяч человек

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Население в Пермском крае по итогам первой половины 2024 года сократилось на 8270 человек. Это вызвано как естественной убылью населения, так и миграцией сообщает Пермьстат.
С января-июнь в регионе родилось 10 765 человек (что на 350 человек меньше, чем в первом полугодии 2023 года), а умерло 17 506 (на 672 больше аналогичного периода прошлого года). Естественная убыль составила 6741 человек.
Миграционная ситуация в январе–июне 2024 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 1529 человек.
Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства отдельные регионы Южного, Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов, среди которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край, миграционный отток в который составил 280 человек, Удмуртскую Республику (245 человек), Санкт-Петербург (158 человек), Московскую область (145 человек) и Тюменскую область (120 человек).
В январе–июне 2024 года со странами СНГ сложилось отрицательное сальдо миграции, в то время как с другими зарубежными странами отмечен небольшой миграционный прирост (в основном за счет притока из Индии)
За 11 месяцев 2023 года население Прикамья сократилось на 9,5 тыс. человек. За аналогичный период 2022 года уменьшение численности населения составило 10,6 тыс. человек.