Население Пермского края за полгода сократилась на более чем 8 тысяч человек

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства отдельные регионы Южного, Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов, среди которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край, миграционный отток в который составил 280 человек, Удмуртскую Республику (245 человек), Санкт-Петербург (158 человек), Московскую область (145 человек) и Тюменскую область (120 человек).