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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Невролог Хорошев посоветовал следить за весом для укрепления здоровья осенью

5 сентября 2024, 15:38
С приходом осени необходимо уделить особое внимание своему здоровью, чтобы подготовиться к холодам и снизить риск заболеваний. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев.

Врач отметил, что контроль за индексом массы тела (ИМТ) играет ключевую роль в поддержании хорошего самочувствия. Правильный ИМТ способствует эффективной работе иммунной системы и повышает защиту организма от инфекций, что особенно важно в осенний период, пишет 360.ru.

Хорошев также подчеркнул, что ожирение и связанные с ним заболевания, такие как диабет, становятся серьезной угрозой в современном обществе. Врач рекомендует уделять внимание поддержанию физической формы с помощью регулярных тренировок и контроля за калорийностью питания. Сейчас это стало проще благодаря множеству приложений, помогающих считать калории и следить за прогрессом.

#Алина Ибрагимова
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