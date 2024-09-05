Невролог Хорошев посоветовал следить за весом для укрепления здоровья осенью

Хорошев также подчеркнул, что ожирение и связанные с ним заболевания, такие как диабет, становятся серьезной угрозой в современном обществе. Врач рекомендует уделять внимание поддержанию физической формы с помощью регулярных тренировок и контроля за калорийностью питания. Сейчас это стало проще благодаря множеству приложений, помогающих считать калории и следить за прогрессом.