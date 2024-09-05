Невролог Хорошев посоветовал следить за весом для укрепления здоровья осенью

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Врач отметил, что контроль за индексом массы тела (ИМТ) играет ключевую роль в поддержании хорошего самочувствия. Правильный ИМТ способствует эффективной работе иммунной системы и повышает защиту организма от инфекций, что особенно важно в осенний период, пишет 360.ru.
Хорошев также подчеркнул, что ожирение и связанные с ним заболевания, такие как диабет, становятся серьезной угрозой в современном обществе. Врач рекомендует уделять внимание поддержанию физической формы с помощью регулярных тренировок и контроля за калорийностью питания. Сейчас это стало проще благодаря множеству приложений, помогающих считать калории и следить за прогрессом.