Октябрьских учителей начальство завалило лишней бумажной работой

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:52
Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения требований законодательства при организации работы учителей. Выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Проверка показала, что должностными инструкциями на педагогов ряда образовательных учреждений городского округа возлагались обязанности по оформлению личных дел обучающихся, составлению программы воспитания класса, подготовке проектов планов работы по благоустройству и озеленению пришкольных участков и иных, не предусмотренных законом документов. В отдельных случаях учителям поручалась подготовка инструкций по технике безопасности и охране труда.
Прокурором начальнику Управления образования администрации Октябрьского городского округа внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, директора шести образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.
За год средняя заработная плата учителей в Пермском крае увеличилась на 22%, составив 35,5 тыс. рублей. С января по август 2024 года работодатели опубликовали всего 1,2 тыс. вакансий, сообщают аналитики сервиса hh.ru.