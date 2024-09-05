Октябрьских учителей начальство завалило лишней бумажной работой

Проверка показала, что должностными инструкциями на педагогов ряда образовательных учреждений городского округа возлагались обязанности по оформлению личных дел обучающихся, составлению программы воспитания класса, подготовке проектов планов работы по благоустройству и озеленению пришкольных участков и иных, не предусмотренных законом документов. В отдельных случаях учителям поручалась подготовка инструкций по технике безопасности и охране труда.