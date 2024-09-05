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В ПНИПУ разработали методику для повышения надежности дорожного покрытия

Пермские ученые представили методику для повышения надежности дорожного покрытия

5 сентября 2024, 05:32
Фото: properm.ru

В ПНИПУ разработали методику для повышения надежности дорожного покрытия

В Перми разработали методику по контролю участков деформационных швов.
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Дтп

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали технические рекомендации по контролю зон деформационных швов мостовых сооружений. Методика позволить снизить риск ДТП благодаря учету показателя коэффициента сцепления. Научная статья была опубликована в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология».

«При проведении строительного контроля установлено, что значительная часть переходных зон деформационных швов мостовых сооружений не имеет макрошероховатой текстуры, что считается нарушением требований безопасности дорожного движения по показателю коэффициента сцепления. Это ведет к серьезным рискам возникновения ДТП», — пояснил доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Андрей Кочетков.

На основе своих исследований ученые пермского вуза разработали проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Макрошероховатость дорожных покрытий. Технические требования». В этой работе выделено четыре классификации поверхностей: редко-, слабо-, средне- и плотношерховатые. Каждая из них требует раздельный учет показателей текстуры.

«Рекомендуем применять современные оптические средства измерения показателей макрошероховатости дорожных покрытий, в том числе на основе 3D- и цифрового моделирования», — рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Леонид Янковский. Проект должен поспособствовать более точному соблюдению коэффициента сцепления, что обеспечит безопасность дорожного движения.

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#Дтп#Безопасность дорожного движения#Наука#Исследования#Коэффициент сцепления#Дорожное покрытие
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