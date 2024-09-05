Пермские ученые представили методику для повышения надежности дорожного покрытия

На основе своих исследований ученые пермского вуза разработали проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Макрошероховатость дорожных покрытий. Технические требования». В этой работе выделено четыре классификации поверхностей: редко-, слабо-, средне- и плотношерховатые. Каждая из них требует раздельный учет показателей текстуры.