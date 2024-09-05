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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Перми мужчина отсудил у турагентства 410 тысяч рублей компенсации за отпуск.

Пермяк отсудил у турагентства 410 тысяч за сорванный отпуск

5 сентября 2024, 06:18
Фото: 1MI

В Перми мужчина отсудил у турагентства 410 тысяч рублей компенсации за отпуск.

Кроме того, турагентство вернуло пермяку стоимость тура.
Сюжет
Туризм

Житель Перми судился компанией ООО «ТТ-Трэвэл» за сорванный отпуск и выиграл суд. Об этом сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Пермяк заключил договор на оказание туристских услуг с компанией ООО «ТТ-Трэвэл». Стоимость отпуска в Турции на всю семью из пяти человек составила около 325 тыс. рублей. Но из-за того, что туроператор неоднократно менял дату и условия перелёта, глава семьи был вынужден отказаться от исполнения договора. Несмотря на то, что тур был аннулирован, уплаченные за него деньги вернули только через месяц, что окончательно испортило семье с тремя несовершеннолетними детьми летний отдых.

Пермяк обратился в суд с иском о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, аргументировав это тем, что он длительное время находился в состоянии стресса из-за отсутствия финансовой возможности организовать семейный отпуск.

Суд встал на сторону мужчины, приняв решение о взыскании с ООО «ТТ-Трэвэл» порядка 410 тыс. рублей. Туроператор погасил задолженность в установленный срок.

В Прикамье туристические фирмы в текущем году впервые запустили ягодные туры. Пермякам предлагается посетить вишерские леса на севере региона для того, чтобы собрать голубику, клюкву и бруснику. Кроме того, в рамках тура можно также собрать грибы и сходить на озеро Нюхти.

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#Общество#Суд#Пермь#Туризм
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