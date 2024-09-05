Пермяк отсудил у турагентства 410 тысяч за сорванный отпуск

Пермяк заключил договор на оказание туристских услуг с компанией ООО «ТТ-Трэвэл». Стоимость отпуска в Турции на всю семью из пяти человек составила около 325 тыс. рублей. Но из-за того, что туроператор неоднократно менял дату и условия перелёта, глава семьи был вынужден отказаться от исполнения договора. Несмотря на то, что тур был аннулирован, уплаченные за него деньги вернули только через месяц, что окончательно испортило семье с тремя несовершеннолетними детьми летний отдых.