Пермяки больше не смогут улететь в Турцию. Это на самом деле так?

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях появилась информация, что турецкие курорты закрываются для россиян. Такая новость была опубликована в сообществе «В городе Пермь» «ВКонтакте» и на сайте издания «ПроГород Самара». По данным неких туристических сайтов, чартерные рейсы прекратили свою работу после 22 июля.
Однако это не так: в расписании международного аэропорта «Пермь» есть прямые рейсы в турецкую Анталью. Этой осенью на популярный курорт из Перми летают авиакомпании «Южный ветер», Azur Air и Ural Airlines. Добраться до Антальи в самолете можно несколько раз в неделю.