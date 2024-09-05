Пермяки больше не смогут улететь в Турцию. Это на самом деле так?

Однако это не так: в расписании международного аэропорта «Пермь» есть прямые рейсы в турецкую Анталью. Этой осенью на популярный курорт из Перми летают авиакомпании «Южный ветер», Azur Air и Ural Airlines. Добраться до Антальи в самолете можно несколько раз в неделю.