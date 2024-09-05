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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В соцсетях появился слух о закрытии турецких курортов для пермяков

Пермяки больше не смогут улететь в Турцию. Это на самом деле так?

5 сентября 2024, 10:52
Фото: unsplash.com

В соцсетях появился слух о закрытии турецких курортов для пермяков

В соцсетях и СМИ стала распространяться информация о закрытии турецких курортов для россиян.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях появилась информация, что турецкие курорты закрываются для россиян. Такая новость была опубликована в сообществе «В городе Пермь» «ВКонтакте» и на сайте издания «ПроГород Самара». По данным неких туристических сайтов, чартерные рейсы прекратили свою работу после 22 июля.

Однако это не так: в расписании международного аэропорта «Пермь» есть прямые рейсы в турецкую Анталью. Этой осенью на популярный курорт из Перми летают авиакомпании «Южный ветер», Azur Air и Ural Airlines. Добраться до Антальи в самолете можно несколько раз в неделю.

Фото: aviaperm.ru
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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Турция
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