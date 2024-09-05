Пермяки заметили автомобиль реанимации у автобусной остановки. Что произошло?

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Published Сегодня, 06:43
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Пермяки заметили автомобиль реанимации рядом с автобусом на остановке «Улица Советской Армии» в Индустриальном районе. Первыми на инцидент обратили внимание журналисты издания «Вкурсе.ру». Они сообщили, что движение в этом районе затруднено.
Как рассказали Properm.ru в пресс-службе МКУ «Гортранс» сегодня, 5 сентября, в 09:02 на остановке «Улица Советской Армии» автобус маршрута №13 задержался из-за упавшей при торможении пассажирки. Следуя должностной инструкции, водитель остановил автобус, высадил пермяков и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу.
На место происшествия вызвали скорую помощь. Сейчас пострадавшая находится в сознании, ей оказывается необходимая помощь. Пассажиры смогли продолжить путь на попутном транспорте. Власти напоминают, что общественный транспорт движется в общем потоке, в пути могут происходить резкие торможения. Пермякам нужно держаться за поручни, а также рекомендуется уступать сидячие места маломобильным пассажирам.