Пермяки заметили автомобиль реанимации у автобусной остановки. Что произошло?

На место происшествия вызвали скорую помощь. Сейчас пострадавшая находится в сознании, ей оказывается необходимая помощь. Пассажиры смогли продолжить путь на попутном транспорте. Власти напоминают, что общественный транспорт движется в общем потоке, в пути могут происходить резкие торможения. Пермякам нужно держаться за поручни, а также рекомендуется уступать сидячие места маломобильным пассажирам.