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«Профклассы. ФМ»: в новый учебный год с новыми возможностями

«Профклассы. ФМ»: в новый учебный год с новыми возможностями

5 сентября 2024, 07:57
Фото: Роман Федурин
2 сентября в 25 школах-участниках проекта Фонда Мельниченко «Профклассы.ФМ» начался новый учебный год. Среди них — две средние образовательные школы Березников: №11 и №17.

Учащиеся присоединяются к проекту «Профклассы.ФМ», чтобы получить качественное естественно-математическое образование и в дальнейшем освоить профессии и специальности, востребованные в химической промышленности на предприятиях ЕВРОХИМ.

В День знаний в «Профклассах.ФМ» прошли школьные линейки с участием представителей группы компаний «ЕвроХим». Ведущий специалист Управления оценки, обучения и развития персонала ЕвроХим-УКК Анастасия Будникова поздравила школьников с началом учебного года.

Анастасия Будникова:

— ЕвроХим-классы стали называться Профклассы фонда Мельниченко. В школе №17 новый класс сформирован из учеников 8 класса, в школе №11 функционируют уже четыре Профкласса с 8 по 11 класс. Главное отличие этих классов от обычных — углублённое изучение профильных дисциплин и получение первой рабочей профессии на базе Березниковского политехнического техникума: девочки обучаются на лаборантов химанализа, а мальчики — на слесарей-ремонтников.
Фото: Роман Федурин

Сейчас в Профклассах ФМ Березниках обучаются уже более 100 ребят, а всего в 25 школах России обучаются более 900 школьников.

К началу учебного года подготовлены методические рекомендации по профильным предметам и обновлена программа профориентации. Директор направления «Образование» Фонда Мельниченко Александра Диденко сообщила, что корректировки были сделаны на основе анализа предыдущего опыта. Цель изменений — повысить эффективность профклассов и укрепить связь между школьным обучением и будущим выбором профессии или специальности инженерно-технического профиля.

В программах всех профильных предметов (математика, химия, физика, информатика) сделан акцент на темах, которые ученики будут более подробно дальше изучать в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, а молодым специалистам эти знания необходимы для работы.

В новом учебном году для учеников Профклассов. ФМ будет запущена цифровая платформа по профориентации. После регистрации ученики смогут изучить информацию о различных профессиях и предприятиях химической промышленности. Школьники будут получать новые знания и определяться с будущей профессией, участвуя в баттлах, решая тесты и проходя квизы. Они также смогут пройти виртуальные профессиональные пробы, получив возможность погрузиться в мир конкретных профессий, выполнить ряд заданий, имитирующих реальные рабочие ситуации и понять, насколько каждая из профессий им интересна и где ее можно получить.

Ирина Михалева, начальник Управления оценки, обучения и развития персонала ЕвроХим-УКК:

— Комплексный подход к развитию березниковской молодежи включает в себя работу со школами — это профклассы, а также взаимодействие с учебными заведениями профессионального образования. В Березниковском политехническом техникуме стартовала реализация федерального проекта «Профессионалитет» — студенты обучаются специальностям, которые востребованы на Усольском калийном комбинате компании «ЕвроХим». Техникуму оказывается помощь в обновлении материально-технической базы. У молодых людей есть возможность закреплять полученные знания и навыки на производстве, на современном оборудовании.
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