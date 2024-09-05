«Профклассы. ФМ»: в новый учебный год с новыми возможностями

В новом учебном году для учеников Профклассов. ФМ будет запущена цифровая платформа по профориентации. После регистрации ученики смогут изучить информацию о различных профессиях и предприятиях химической промышленности. Школьники будут получать новые знания и определяться с будущей профессией, участвуя в баттлах, решая тесты и проходя квизы. Они также смогут пройти виртуальные профессиональные пробы, получив возможность погрузиться в мир конкретных профессий, выполнить ряд заданий, имитирующих реальные рабочие ситуации и понять, насколько каждая из профессий им интересна и где ее можно получить.