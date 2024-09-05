Прокуратура вынудила пермского застройщика выплатить работникам долги по зарплате

По итогам проверки жалобы прокурором в суд предъявлено 16 исковых заявлений. В них прокуратура требует обязать работодателя заключить трудовые договоры с работниками, выплатить им задолженность по заработной плате, а также компенсацию морального вреда в связи с задержкой осуществления выплат.