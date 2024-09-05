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Прокуратура заставила ООО «ТСК» выплатить 2,6 миллионов рублей работникам

Прокуратура вынудила пермского застройщика выплатить работникам долги по зарплате

5 сентября 2024, 14:13
Фото: 1MI

Прокуратура заставила ООО «ТСК» выплатить 2,6 миллионов рублей работникам

Задолженность превысила 2,6 миллионов рублей.

Прокуратура Свердловского района Перми проверила исполнение ООО «ТСК» трудового законодательства. Оказалось, что у организации с мая 2024 года имелась задолженность по заработной плате перед работниками, в том числе уволенными, сообщают в краевой прокуратуре.

По итогам проверки прокурором руководителю предприятия внесено представление, которое удовлетворено, задолженность на сумму более 2,6 млн рублей погашена.

Помимо этого, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Материалы направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Пермском крае.

Отметим, что ООО «ТСК» специализируется на строительстве зданий и сооружений.

В июле в прокуратуру Краснокамска обратились работники организации, занимающейся уборкой и техническим обслуживанием зданий. Они пожаловались на нарушение собственных прав, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что трудовые отношения с заявителями не были оформлены, задолженность по оплате труда превысила 600 тыс. рублей.

По итогам проверки жалобы прокурором в суд предъявлено 16 исковых заявлений. В них прокуратура требует обязать работодателя заключить трудовые договоры с работниками, выплатить им задолженность по заработной плате, а также компенсацию морального вреда в связи с задержкой осуществления выплат.

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#Суд#Экономика#Пермь#Прокуратура#Долги по зарплате#Долг#Долг по заплате#Долг по зарплате
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