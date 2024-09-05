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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:34

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Пролонгация кредита: как оформить и какие есть преимущества

Пролонгация кредита: как оформить и какие есть преимущества

5 сентября 2024, 06:33
Фото: 1MI
Пролонгация кредита: как оформить и какие есть преимущества
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Банки заинтересованы в своевременном возврате заемных средств, так как это гарантирует стабильность их деятельности.

По этой причине, учитывая возможные изменения в финансовом положении заемщиков, многие банки готовы пойти навстречу клиентам и предложить более гибкие условия возврата долга. Одним из таких инструментов является пролонгация, которая помогает заемщикам избежать дефолта и найти оптимальное решение для сложившейся финансовой ситуации. Расскажем, что это такое — пролонгация кредита в банке, и как ее оформить.

Что такое пролонгация кредита

Пролонгация кредита — это банковская услуга, которая представляет собой изменение условий кредитного договора в сторону удлинения срока погашения. Это позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа и более комфортно распределить долговую нагрузку на заемщика. На практике реализуются два механизма пролонгации:

  • Реструктуризация кредита — обычно это увеличение срока возврата кредита, которое позволит снизить ежемесячные платежи. Другой вариант — изменение типа платежей от аннуитетной схемы к дифференцированной.
  • Кредитные каникулы предполагают временное освобождение от выплат по кредиту. В зависимости от условий банка и ситуации клиента, каникулы могут означать полное освобождение от платежей или только от выплат по основному долгу, при этом требуется уплачивать проценты. Кредитные каникулы обычно предоставляются на срок от одного до шести месяцев.

Основаниями для реструктуризации или предоставления кредитных каникул могут стать потеря основного источника дохода, временная нетрудоспособность или иные обстоятельства, мешающие заемщику выполнять свои обязательства в ближайшее время.

Процесс оформления пролонгации кредита

Чтобы воспользоваться пролонгацией, потребуется собрать пакет документов, которые подтверждают наличие оснований для нее. Как продлить кредит:

  • Прежде чем обращаться в банк, заемщик должен тщательно проанализировать свою финансовую ситуацию и определить, какая именно форма пролонгации ему подойдет.
  • Необходимо обратиться в отделение банка или через онлайн-банкинг с заявлением о пролонгации кредита. Важно представить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения — например, справки о доходах, медицинские документы или справку с биржи труда, подтверждающую потерю работы.
  • После подачи заявления банк оценивает текущую ситуацию заемщика и предлагает возможные варианты изменения условий договора.
  • В случае положительного решения стороны подписывают дополнительное соглашение к кредитному договору, в котором прописаны новые условия.

После заключения соглашения заемщик должен строго придерживаться новых условий, чтобы не допустить дальнейших просрочек или ухудшения кредитной истории.

Преимущества пролонгации

Услуга выгодна для заемщиков по нескольким причинам:

  • Увеличение срока кредита или предоставление каникул позволяет уменьшить текущие ежемесячные выплаты, что облегчает финансовое положение заемщика.
  • Пролонгация помогает избежать просрочек и штрафов, что способствует поддержанию положительной кредитной репутации.
  • Оформление пролонгации демонстрирует лояльность со стороны банка, который готов сотрудничать и находить взаимовыгодные решения.

В условиях непредсказуемости экономической ситуации пролонгация кредита позволяет более уверенно и спокойно управлять своими финансовыми обязательствами, сохраняя хорошую кредитную историю. Если заемщик своевременно реагирует на финансовые трудности и обращается за пролонгацией, это значительно увеличивает его шансы успешно завершить выплату кредита, избежать негативных последствий и в будущем получать кредит наличными без отказа либо пользоваться другими кредитными продуктами банка.

#Алина Ибрагимова
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