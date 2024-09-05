Пролонгация кредита: как оформить и какие есть преимущества

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:34
По этой причине, учитывая возможные изменения в финансовом положении заемщиков, многие банки готовы пойти навстречу клиентам и предложить более гибкие условия возврата долга. Одним из таких инструментов является пролонгация, которая помогает заемщикам избежать дефолта и найти оптимальное решение для сложившейся финансовой ситуации. Расскажем, что это такое — пролонгация кредита в банке, и как ее оформить.
Пролонгация кредита — это банковская услуга, которая представляет собой изменение условий кредитного договора в сторону удлинения срока погашения. Это позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа и более комфортно распределить долговую нагрузку на заемщика. На практике реализуются два механизма пролонгации:
Основаниями для реструктуризации или предоставления кредитных каникул могут стать потеря основного источника дохода, временная нетрудоспособность или иные обстоятельства, мешающие заемщику выполнять свои обязательства в ближайшее время.
Чтобы воспользоваться пролонгацией, потребуется собрать пакет документов, которые подтверждают наличие оснований для нее. Как продлить кредит:
После заключения соглашения заемщик должен строго придерживаться новых условий, чтобы не допустить дальнейших просрочек или ухудшения кредитной истории.
Услуга выгодна для заемщиков по нескольким причинам:
В условиях непредсказуемости экономической ситуации пролонгация кредита позволяет более уверенно и спокойно управлять своими финансовыми обязательствами, сохраняя хорошую кредитную историю. Если заемщик своевременно реагирует на финансовые трудности и обращается за пролонгацией, это значительно увеличивает его шансы успешно завершить выплату кредита, избежать негативных последствий и в будущем получать кредит наличными без отказа либо пользоваться другими кредитными продуктами банка.