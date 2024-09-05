Пролонгация кредита: как оформить и какие есть преимущества

По этой причине, учитывая возможные изменения в финансовом положении заемщиков, многие банки готовы пойти навстречу клиентам и предложить более гибкие условия возврата долга. Одним из таких инструментов является пролонгация, которая помогает заемщикам избежать дефолта и найти оптимальное решение для сложившейся финансовой ситуации. Расскажем, что это такое — пролонгация кредита в банке, и как ее оформить.