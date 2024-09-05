У остановки в Индустриальном районе произошло ДТП с автобусом

В мэрии напоминают, что, если автобус, в котором вы едете, попал в ДТП, нужно запомнить номер транспортного средства и номер маршрута. Продолжить путь можно на любом попутном городском маршруте, а в случае проверки сообщить эту информацию контролеру. Тогда повторно оплачивать проезд не нужно.