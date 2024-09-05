У остановки в Индустриальном районе произошло ДТП с автобусом

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Сегодня утром, 5 сентября, жители Перми увидели автомобиль скорой помощи на остановке «Улица Снайперов», сообщили читатели Properm.ru.
Выяснилось, что случилось ДТП. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в МКУ «Гортранс», в 08:32 столкнулись автобус маршрута №72 и другой автомобиль. Водитель остановил автобус и сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу, на место выехали спецслужбы. В результате аварии никто не пострадал. Пассажиры пересели на автобусы попутного маршрута, в ситуации разбирается ГИБДД.
В мэрии напоминают, что, если автобус, в котором вы едете, попал в ДТП, нужно запомнить номер транспортного средства и номер маршрута. Продолжить путь можно на любом попутном городском маршруте, а в случае проверки сообщить эту информацию контролеру. Тогда повторно оплачивать проезд не нужно.