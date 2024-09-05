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Утром 5 сентября у остановки в Индустриальном районе произошло ДТП с автобусом

У остановки в Индустриальном районе произошло ДТП с автобусом

5 сентября 2024, 07:09
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

Утром 5 сентября у остановки в Индустриальном районе произошло ДТП с автобусом

ГИБДД проводит проверку.

Сегодня утром, 5 сентября, жители Перми увидели автомобиль скорой помощи на остановке «Улица Снайперов», сообщили читатели Properm.ru.

Выяснилось, что случилось ДТП. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в МКУ «Гортранс», в 08:32 столкнулись автобус маршрута №72 и другой автомобиль. Водитель остановил автобус и сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу, на место выехали спецслужбы. В результате аварии никто не пострадал. Пассажиры пересели на автобусы попутного маршрута, в ситуации разбирается ГИБДД.

В мэрии напоминают, что, если автобус, в котором вы едете, попал в ДТП, нужно запомнить номер транспортного средства и номер маршрута. Продолжить путь можно на любом попутном городском маршруте, а в случае проверки сообщить эту информацию контролеру. Тогда повторно оплачивать проезд не нужно.

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#Авто#Пермская езда#Дтп#Пермь#Автобус#Общественный транспорт
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