Участники акции «Цветы жизни» поставили новый рекорд

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:52
Тяжелобольные дети в Пермском крае получили поддержку от более чем 29 тысяч школьников со всей России. Таким образом установлен рекорд по числу участников за семь лет проведения акции, сообщают ее организаторы из фонда «Дедморозим».
Пожертвования в рамках благотворительной акции Прикамья «Цветы жизни» весь год будут направляться подопечным проектов «Дедморозим». Это ребята с тяжёлыми заболеваниями из самых отдалённых территорий региона, дети в ситуации угрозы для жизни и сироты с инвалидностью.
Как отмечает директор и соучредитель фонда «Дедморозим» Надежда Ли, в акции 2024 года приняли участие 233 учебных заведений. «Регистрация в акции продлена до 10 сентября, потому что на это есть запрос от школ. Но уже сейчас можем сказать, что участников больше, чем в нашем рекордном 2019 году — на текущий момент зарегистрировалось 29673 ученика. Про конкретную сумму говорить пока рано, подсчёт ещё ведётся», — говорит она.
Как поясняют в «Дедморозим», предыдущий рекорд по числу участников «Цветов жизни» был установлен на второй год проведения. В 2019 году к акции присоединились 28365 школьников. Наибольшая сумма пожертвований была зафиксирована в 2023 году, тогда учебное сообщество совершило чудес для ребят с инвалидностью и риском для жизни на 4 362 239 рублей 92 копейки.
В рамках акции ребята подряд по одному букету от класса вместо множества, а все сэкономленные деньги отдадут подопечным «Дедморозим». Участвуя в акции, вы сможете поддержать 311 неизлечимо больных детей, которые благодаря специалистам смогут жить дома, а не в больнице. Также часть средств направят на психологическую и юридическую помощь для 112 детей и их родителей. Кроме того, участие в акции облегчит жизнь 17 сиротам с инвалидностью, которые смогут обрести дом и семью.
Сейчас проходит активная регистрация на акцию на сайте flowers.dedmorozim.ru. Каждый участник акции получит памятные подарки, сувениры, открытки для учителей, а также индивидуальные сертификаты и диплом для класса.
Отмечается, что за шесть лет проведения акции «Цветы жизни» ее участниками стали более 120 тыс. школьников со всего Прикамья.