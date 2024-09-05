Участники акции «Цветы жизни» поставили новый рекорд

Как отмечает директор и соучредитель фонда «Дедморозим» Надежда Ли, в акции 2024 года приняли участие 233 учебных заведений. «Регистрация в акции продлена до 10 сентября, потому что на это есть запрос от школ. Но уже сейчас можем сказать, что участников больше, чем в нашем рекордном 2019 году — на текущий момент зарегистрировалось 29673 ученика. Про конкретную сумму говорить пока рано, подсчёт ещё ведётся», — говорит она.