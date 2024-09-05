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В банке «Открытие» рассказали о сроках онлайн-перехода в ВТБ для розничных клиентов

В банке «Открытие» рассказали о сроках онлайн-перехода в ВТБ для розничных клиентов

5 сентября 2024, 18:21
Фото: 1MI
С начала объединения более 2 миллионов активных клиентов «Открытия» перевелись в ВТБ, причем свыше половины из них выбрали онлайн-переход. Возможность дистанционного перевода средств сохранится до конца 2024 года.

Переизготовление дебетовых и зарплатных карт для клиентов «Открытия» не требуется. Перевод средств и переход в ВТБ возможен через защищенные онлайн-каналы или лично в отделении, пишет inkazan.ru.

На данный момент ВТБ перенес 85% кредитного портфеля «Открытия», что составляет 658 миллиардов рублей, и 78% портфеля сбережений на сумму 842 миллиарда рублей. Вклады на балансе «Открытия» будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока действия в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.

По словам Юрия Андресова, заместителя президента — председателя правления «Открытия», команда объединенного банка осуществила значительную работу, запустив в конце мая полностью цифровой процесс перехода для розничных клиентов «Открытия» в ВТБ. Уже 1,2 миллиона человек воспользовались этим сервисом.

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