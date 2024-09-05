В банке «Открытие» рассказали о сроках онлайн-перехода в ВТБ для розничных клиентов

На данный момент ВТБ перенес 85% кредитного портфеля «Открытия», что составляет 658 миллиардов рублей, и 78% портфеля сбережений на сумму 842 миллиарда рублей. Вклады на балансе «Открытия» будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока действия в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.