В ДК в Ильинском округе появятся системы экстренного оповещения

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Прокурор Ильинского района обратился в суд с иском к местному районному дому культуры и Управлению муниципальными учреждениями администрации Ильинского городского округа. Об этом сообщает краевая прокуратура.
В иске, который суд поддержал, прокурор требовал обязать ответчиков оборудовать дома культуры округа системами экстренного оповещения и выделения на эти цели средств. Дома культуры, расположенные на территории Ильинского городского округа, в нарушение законодательства в сфере антитеррористической защищенности, не оборудованы системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.
Суд обязал МБУ «Ильинский районный Дом культуры» в срок до 31 декабря 2026 года оборудовать Дома культуры, расположенные на территории округа, системами экстренного оповещения. А деньги на это власти округа должны выделить до 1 мая 2026 года.
Пермский районный суд обязал ГКУ «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» ответчика прекратить использование частоты 444,5 МГц для получения дублирующего сигнала о возникновении пожара от комплекса «Стрелец-Мониторинг». ГКУ должно перевести «Стрельцы» на новые частоты к 1 июня 2025 года.