В ДК в Ильинском округе появятся системы экстренного оповещения

В иске, который суд поддержал, прокурор требовал обязать ответчиков оборудовать дома культуры округа системами экстренного оповещения и выделения на эти цели средств. Дома культуры, расположенные на территории Ильинского городского округа, в нарушение законодательства в сфере антитеррористической защищенности, не оборудованы системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.