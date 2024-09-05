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После иска прокурора в ДК Ильинского появятся системы экстренного оповещения

В ДК в Ильинском округе появятся системы экстренного оповещения

5 сентября 2024, 15:11
Фото: 1MI

После иска прокурора в ДК Ильинского появятся системы экстренного оповещения

Но произойдет это только через два года.

Прокурор Ильинского района обратился в суд с иском к местному районному дому культуры и Управлению муниципальными учреждениями администрации Ильинского городского округа. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В иске, который суд поддержал, прокурор требовал обязать ответчиков оборудовать дома культуры округа системами экстренного оповещения и выделения на эти цели средств. Дома культуры, расположенные на территории Ильинского городского округа, в нарушение законодательства в сфере антитеррористической защищенности, не оборудованы системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.

Суд обязал МБУ «Ильинский районный Дом культуры» в срок до 31 декабря 2026 года оборудовать Дома культуры, расположенные на территории округа, системами экстренного оповещения. А деньги на это власти округа должны выделить до 1 мая 2026 года.

Пермский районный суд обязал ГКУ «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» ответчика прекратить использование частоты 444,5 МГц для получения дублирующего сигнала о возникновении пожара от комплекса «Стрелец-Мониторинг». ГКУ должно перевести «Стрельцы» на новые частоты к 1 июня 2025 года.

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#Общество#Суд#Пожарная безопасность#Прокуратура#Безопасность#Меры безопасности#Противопожарная безопасность#Общественная безопасность#Техника безопасности
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