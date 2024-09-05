В Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»

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В Добрянском районе начались съемки криминальной комедии «Попадос». Затем съемочная группа отправится в другие города Прикамья, рассказали в сообществе «Добрянка online» в соцсети «ВКонтакте».
По сюжету сериала, трем подросткам в руки попадает оборудование для газовой резки. Чтобы подзаработать, ребята берут машину соседа-полицейского и отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать в металлолом старый башенный кран. Однако кран падает на автомобиль лидера преступной группировки, и это становится началом целого ряда проблем.
Главные роли в проекте исполнили Макар Хлебников, Тимофей Трибунцев, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Лиза Ищенко и другие. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр KION и студия LOOKFILM.
Александр Собичевский, режиссер и автор сценария:
— На мой взгляд, «Попадос» — иллюстрация известной шутки о том, что каждый взрослый мужчина — это чудом выживший мальчик. Это история парней с еще максималистским, черно-белым взглядом на мир, где зло безусловно, а первая любовь единственная и настоящая.