В Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»

По сюжету сериала, трем подросткам в руки попадает оборудование для газовой резки. Чтобы подзаработать, ребята берут машину соседа-полицейского и отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать в металлолом старый башенный кран. Однако кран падает на автомобиль лидера преступной группировки, и это становится началом целого ряда проблем.