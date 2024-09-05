properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

В Пермском крае начали снимать криминальный сериал о подростках «Попадос»

В Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»

5 сентября 2024, 06:00
Фото: онлайн-кинотеатр KION

В Пермском крае начали снимать криминальный сериал о подростках «Попадос»

Сюжет рассказывает о трех подростках, желавших подзаработать и попавших в неприятности.

В Добрянском районе начались съемки криминальной комедии «Попадос». Затем съемочная группа отправится в другие города Прикамья, рассказали в сообществе «Добрянка online» в соцсети «ВКонтакте».

По сюжету сериала, трем подросткам в руки попадает оборудование для газовой резки. Чтобы подзаработать, ребята берут машину соседа-полицейского и отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать в металлолом старый башенный кран. Однако кран падает на автомобиль лидера преступной группировки, и это становится началом целого ряда проблем.

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Главные роли в проекте исполнили Макар Хлебников, Тимофей Трибунцев, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Лиза Ищенко и другие. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр KION и студия LOOKFILM.

Александр Собичевский, режиссер и автор сценария:

— На мой взгляд, «Попадос» — иллюстрация известной шутки о том, что каждый взрослый мужчина — это чудом выживший мальчик. Это история парней с еще максималистским, черно-белым взглядом на мир, где зло безусловно, а первая любовь единственная и настоящая.
Читайте также:
Пермская актриса Алена Михайлова сыграла близнецов в приключенческой драме «Амура»В Перми состоится фан-встреча с актрисой сериала «Папины дочки. Новые»В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в Перми
#Общество#Пермь#Добрянка#Кино#Развлечения#Съемки#Сериал
Подпишитесь
Население Пермского края за полгода сократилась на более чем 8 тысяч человек
Сегодня, 05:16
Участники акции «Цветы жизни» поставили новый рекорд
Сегодня, 05:41
В Прикамье резко подскочили цены на бензин
Сегодня, 04:32
В Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»
Сегодня, 02:45
Гостиничный комплекс и рестораны появятся на берегу Камы
Сегодня, 05:15