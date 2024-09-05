В ДТП с грузовиком в Очерском районе погиб водитель легковушки

По предварительным данным, на 89 км дороги водитель выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон. Здесь мужчина столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки погиб на места происшествия. 29-летний пассажир этой же машины госпитализирован в больницу.