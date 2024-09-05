В ДТП с грузовиком в Очерском районе погиб водитель легковушки

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Очерском районе Пермского края сегодня рано утром, 5 сентября, случилось смертельное ДТП. Авария произошла в 05:10 на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». По дороге со стороны Ижевска за рулем автомобиля Changan ехал 28-летний водитель.
По предварительным данным, на 89 км дороги водитель выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон. Здесь мужчина столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки погиб на места происшествия. 29-летний пассажир этой же машины госпитализирован в больницу.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, по факту аварии проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося. Госавтоинспекторы просят водителей быть особенно внимательными при нахождении на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями и боковой интервал.