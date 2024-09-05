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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В ДТП с грузовиком в Очерском районе Прикамья утром погиб водитель иномарка

В ДТП с грузовиком в Очерском районе погиб водитель легковушки

5 сентября 2024, 12:25
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Пермского края

В ДТП с грузовиком в Очерском районе Прикамья утром погиб водитель иномарка

Мужчина нарушил правила дорожного движения.
Сюжет
Дтп

В Очерском районе Пермского края сегодня рано утром, 5 сентября, случилось смертельное ДТП. Авария произошла в 05:10 на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». По дороге со стороны Ижевска за рулем автомобиля Changan ехал 28-летний водитель.

По предварительным данным, на 89 км дороги водитель выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон. Здесь мужчина столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки погиб на места происшествия. 29-летний пассажир этой же машины госпитализирован в больницу.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, по факту аварии проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося. Госавтоинспекторы просят водителей быть особенно внимательными при нахождении на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями и боковой интервал.

Вчера, 4 сентября, в Прикамье тоже произошло смертельное ДТП. 23-летний мужчина совершил опасный маневр на участке, где обгон был запрещен, и скончался в результате аварии.

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#Авто#Дтп#Пермь#Авария
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