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Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В Кемерове ночью эвакуировали жителей пятиэтажки из-за пожара

В Кемерове ночью эвакуировали жителей пятиэтажки из-за пожара

5 сентября 2024, 05:12
Фото: Изображение Midjourney
Что стало его причиной, устанавливают эксперты.

Сегодня ночью, 5 сентября, в Кемерове произошел пожар в пятиэтажном доме на ул. Тухачевского. Сообщение об инциденте поступило дежурным экстренных служб в 00:02, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на областное МЧС.

До приезда спасателей из дома вышли 15 человек, в том числе трое детей. Сотрудники МЧС вывели из горящего здания восемь человек, в том числе одного ребенка. Открытый огонь был ликвидирован в 00:24, в его тушении участвовали 18 специалистов. Как рассказали в МЧС, в результате пожара обгорели кабель и провода на 10 погонных метрах.

К счастью, никто не пострадал. Выясняются причины случившегося.

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#Происшествия#Пожар#Мчс
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