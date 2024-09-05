В Кемерове ночью эвакуировали жителей пятиэтажки из-за пожара

До приезда спасателей из дома вышли 15 человек, в том числе трое детей. Сотрудники МЧС вывели из горящего здания восемь человек, в том числе одного ребенка. Открытый огонь был ликвидирован в 00:24, в его тушении участвовали 18 специалистов. Как рассказали в МЧС, в результате пожара обгорели кабель и провода на 10 погонных метрах.