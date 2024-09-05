В Перми могут заставить собственников кондиционеров закрыть их коробами

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Глава Перми Эдуард Соснин внес в гордуму поправки в Правила благоустройства территории города. Речь о маскировке кондиционеров на фасадах исторических зданий, гласит документ, размещенный на сайте администрации города.
Власти предлагают скрыть блоки кондиционеров специальными коробами в цвет фасадов. Это касается только тех кондиционеров, которые размещены на главных и боковых частях объектов культурного наследия.
19 августа краевая инспекция по охране объектов культурного наследия подала заявление в суд. Она пытается добиться от пермской предпринимательницы Светланы Деменевой снять кондиционер с фасада многоквартирного дома на ул. Розалии Землячки, 8. Здание находится на территории объекта культурного наследия «Городские Горки».