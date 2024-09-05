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На фасадах исторических зданий в Перми могут закрыть кондиционеры

В Перми могут заставить собственников кондиционеров закрыть их коробами

5 сентября 2024, 13:36
Фото: properm.ru

На фасадах исторических зданий в Перми могут закрыть кондиционеры

Речь идет о фасадах исторических зданий.

Глава Перми Эдуард Соснин внес в гордуму поправки в Правила благоустройства территории города. Речь о маскировке кондиционеров на фасадах исторических зданий, гласит документ, размещенный на сайте администрации города.

Власти предлагают скрыть блоки кондиционеров специальными коробами в цвет фасадов. Это касается только тех кондиционеров, которые размещены на главных и боковых частях объектов культурного наследия.

19 августа краевая инспекция по охране объектов культурного наследия подала заявление в суд. Она пытается добиться от пермской предпринимательницы Светланы Деменевой снять кондиционер с фасада многоквартирного дома на ул. Розалии Землячки, 8. Здание находится на территории объекта культурного наследия «Городские Горки».

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#Пермь#Памятник архитектуры#Архитектура#Эдуард соснин
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