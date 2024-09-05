При охране государственных границ погиб 22-летний срочник из Прикамья

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В ходе охране государственной границы погиб 23-летний уроженец Большесосновского округа Алексей Хомяков. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Алексей Хомяков родился 16 ноября 2001 года. После девятого класса Большесосновской школы поступил в Строгановский колледж и окончил его по специальности «Мастер ТО МТП».
В ряды российской армии был призван в прошлом году. Погиб мужчина при исполнении обязанностей военной службы в командировке по охране государственных границ. «Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Алексея Ивановича», — написало ведомство в социальной сети.