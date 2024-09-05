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При охране государственных границ погиб 22-летний срочник из Прикамья

При охране государственных границ погиб 22-летний срочник из Прикамья

5 сентября 2024, 03:18
Фото: 1MI / Администрация Большесосновского муниципального округа
В армию Алексей Хомяков был призван в 2023 году.

В ходе охране государственной границы погиб 23-летний уроженец Большесосновского округа Алексей Хомяков. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Алексей Хомяков родился 16 ноября 2001 года. После девятого класса Большесосновской школы поступил в Строгановский колледж и окончил его по специальности «Мастер ТО МТП».

В ряды российской армии был призван в прошлом году. Погиб мужчина при исполнении обязанностей военной службы в командировке по охране государственных границ. «Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Алексея Ивановича», — написало ведомство в социальной сети.

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#Украина#Администрация#Сво#Военная служба#Погибший#Российская армия#Большесосновский округ#Алексей Хомяков
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