В Пермском Политехе на следующей неделе откроется Военный учебный центр

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Published Сегодня, 11:36
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Updated Сегодня, 11:38
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) на следующей неделе, 9 сентября, в 13:00 пройдет торжественное открытие Военного учебного центра (ВУЦ). Он располагается на ул. Академика Королева, 15. Это совместный проект Минобрнауки и Минобороны России. Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, целью центра является организация военной подготовки мобилизационного резерва страны из числа студентов.
Военная подготовка проходит один раз в неделю параллельно с основной учебной программой. Студенты одновременно будут получать образование и по гражданской, и по военно-учетной специальности. Выпускники ВУЦ не призываются на срочную службу в армию.
ВУЦ Пермского Политеха будет готовить сержантов и солдат запаса в интересах Воздушно-космических сил по трем военно-учетным специальностям:
командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов;
оператор беспилотных летательных аппаратов;
оператор специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания.
По направлению подготовки сержантов запаса срок обучения составит два года (четыре семестра), оно началось с 1 сентября; по направлению подготовки солдат запаса — 1,5 года (три семестра), начало учебы с 1 февраля.
Подать заявку в ВУЦ могли студенты очной формы бакалавриата и специалитета ПНИПУ. Прием проходил на конкурсной основе. Кандидатов отбирали по состоянию здоровья, уровню развития личностных качеств, успеваемости в вузе и физическим характеристикам. Учеба в ВУЦ завершается учебными сборами, на которых проходит итоговая аттестация по военной подготовке. После окончания обучения студентам присваиваются соответствующие воинские звания.
Ранее ректор ПНИПУ Антон Петроченков рассказал Properm.ru о грядущем открытии военного учебного центра. Также он поделился информацией о том, что ждет университет и какие специальности в Пермском Политехе стали популярными в последние годы.