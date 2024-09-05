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В ПНИПУ 9 сентября торжественно открывается Военный учебный центр

В Пермском Политехе на следующей неделе откроется Военный учебный центр

5 сентября 2024, 11:36
Фото: пресс-служба ПНИПУ

В ПНИПУ 9 сентября торжественно открывается Военный учебный центр

В вузе рассказали о сроках обучения и направлениях подготовки специалистов.
Сюжет
ПНИПУ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) на следующей неделе, 9 сентября, в 13:00 пройдет торжественное открытие Военного учебного центра (ВУЦ). Он располагается на ул. Академика Королева, 15. Это совместный проект Минобрнауки и Минобороны России. Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, целью центра является организация военной подготовки мобилизационного резерва страны из числа студентов.

Военная подготовка проходит один раз в неделю параллельно с основной учебной программой. Студенты одновременно будут получать образование и по гражданской, и по военно-учетной специальности. Выпускники ВУЦ не призываются на срочную службу в армию.

ВУЦ Пермского Политеха будет готовить сержантов и солдат запаса в интересах Воздушно-космических сил по трем военно-учетным специальностям:

  • командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов;

  • оператор беспилотных летательных аппаратов;

  • оператор специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания.

По направлению подготовки сержантов запаса срок обучения составит два года (четыре семестра), оно началось с 1 сентября; по направлению подготовки солдат запаса — 1,5 года (три семестра), начало учебы с 1 февраля.

Подать заявку в ВУЦ могли студенты очной формы бакалавриата и специалитета ПНИПУ. Прием проходил на конкурсной основе. Кандидатов отбирали по состоянию здоровья, уровню развития личностных качеств, успеваемости в вузе и физическим характеристикам. Учеба в ВУЦ завершается учебными сборами, на которых проходит итоговая аттестация по военной подготовке. После окончания обучения студентам присваиваются соответствующие воинские звания.

Ранее ректор ПНИПУ Антон Петроченков рассказал Properm.ru о грядущем открытии военного учебного центра. Также он поделился информацией о том, что ждет университет и какие специальности в Пермском Политехе стали популярными в последние годы.

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#Общество#Пермь#ПНИПУ#Минобороны#Пермский политех#Военный учебный центр
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