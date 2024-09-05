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В автоаварии на трассе в Пермском крае погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»

В Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»

5 сентября 2024, 02:45
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В автоаварии на трассе в Пермском крае погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»

Инцидент произошел на автодороге Пермь — Ильинский.
Сюжет
Дтп

Вчера, 4 сентября, в Пермском крае в ходе ДТП погиб 23-летний молодой человек. Сейчас сотрудниками Госавтоинспекции Ильинского района выяснение обстоятельств произошедшего, об этом сообщила краевая госинспекция.

В 19:20 по дороге Пермь-Ильинский в направлении поселка Ильинский двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 23-летнего мужчины. По предварительным данным, на 75 км водитель легковушки выехал на встречную полосу там, где обгон запрещен, и врезался в автомобиль «Ягуар» под управлением 39-летнего мужчины.

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир иномарки были госпитализированы.

Проводится проверка.

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