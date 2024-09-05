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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Средняя стоимость литра бензина в Пермском крае выросла за неделю на 12 копеек

В Прикамье резко подскочили цены на бензин

5 сентября 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney

Средняя стоимость литра бензина в Пермском крае выросла за неделю на 12 копеек

Сильнее всего продолжают расти цены на высокооктановые марки.
Сюжет
Бензин

Средняя стоимость литра автомобильного бензина в Пермском крае за неделю с 27 августа по 2 сентября выросла на 12 копеек. Она достигла 58 рублей 17 копеек, сообщает Росстат.

Сильнее всего вновь подорожали высокооктановые марки — АИ-98 и выше. Их стоимость изменилась на 60 коп. с 74 рублей 74 копеек до 75 рублей 34 копеек.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 8 копеек до 53 рублей 41 копеек, АИ-95 — на 4 копеек до 58 рублей 7 копеек.

Цена на литр дизеля сохранилась на уровне 67 рублей 27 копеек.

В Приволжском федеральном округе стоимость литра в среднем выросла 14 копеек, достигнув 56 рублей 34 копеек. Аналогичное повышение цены фиксируется на федеральном уровне, от 57 рублей 98 копеек до 58 рублей 12 копеек.

Темпы роста стоимости топлива по сравнению с неделей с 20 по 26 августа увеличились. Тогда средняя стоимость бензина в Пермском крае составила 58 рублей 5 копеек, увеличившись за неделю на 2 копейки. В стоимости вырос только бензин марки А-92.

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#Экономика#Бензин#Цены растут
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