В Прикамье резко подскочили цены на бензин

Темпы роста стоимости топлива по сравнению с неделей с 20 по 26 августа увеличились. Тогда средняя стоимость бензина в Пермском крае составила 58 рублей 5 копеек, увеличившись за неделю на 2 копейки. В стоимости вырос только бензин марки А-92.