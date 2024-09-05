В «Росинкасе» рассказали, почему в новых регионах чаще используют наличные

Медведев отметил, что при расчете наличными не нужно наличие интернета и смартфона. Некоторые предпочитают наличные по состоянию здоровья, некоторые для экономии, так как с ними труднее расставаться. Также для безналичных операций энергетическая инфраструктура должна работать без сбоев. Помимо этого, российские банки только начали появляться в новых регионах. Президент «Росинкаса» рассказал, что на сегодняшний день риски потери денег выше при совершении интернет-платежей, чем при расчете наличными. Генпрокуратура информирует, что сегодня более 35% преступлений в России так или иначе связаны именно с безналичным расчетом.