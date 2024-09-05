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В «Росинкасе» рассказали, почему в новых регионах чаще используют наличные

В «Росинкасе» рассказали, почему в новых регионах чаще используют наличные

5 сентября 2024, 08:43
Фото: пресс-служба «Росинкас»
В новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — семьдесят процентов расчетов идет с помощью наличных.

Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил Василий Медведев, президент объединения «Росинкас». Он пояснил, что данный способ расчета самый простой и доступный.

Медведев отметил, что при расчете наличными не нужно наличие интернета и смартфона. Некоторые предпочитают наличные по состоянию здоровья, некоторые для экономии, так как с ними труднее расставаться. Также для безналичных операций энергетическая инфраструктура должна работать без сбоев. Помимо этого, российские банки только начали появляться в новых регионах. Президент «Росинкаса» рассказал, что на сегодняшний день риски потери денег выше при совершении интернет-платежей, чем при расчете наличными. Генпрокуратура информирует, что сегодня более 35% преступлений в России так или иначе связаны именно с безналичным расчетом.

Медведев считает, что общероссийских показателей новые регионы могут достигнуть уже через 2-3 года. Он сообщил, что государству нужно обеспечить всем гражданам доступ к платежной инфраструктуре, для этого она должна работать на всей территории страны.

Глава «Росинкаса», ссылаясь на данные ЦБ, отметил, что более 83 процентов платежей в России — безналичные, а новые регионы скоро придут к этому показателю. Он добавил, что у банков, которые приходят на эти территории, уже есть соответствующие технологии и системы платежей. Также потребители финансовых услуг должны быть грамотными и уже иметь необходимый опыт. По словам Медведева, у граждан в новых регионах высокий уровень образования и уже есть некоторый клиентский опыт.

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