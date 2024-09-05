Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Об этом агентству «РИА Новости» заявил председатель Сербской народной партии, министр без портфеля сербского правительства Ненад Попович.
Накануне стало известно, что США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», агентств «РИА Новости», RT, Sputnik, Ruptly, а также в отношении ряда топ-менеджеров телеканала RT, среди которых главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Об этом пишет РИА «Новости».
«Введение санкций США в отношении медиагруппы „Россия сегодня“ — это, безусловно, глобальный удар по фундаментальным принципам свободы слова и независимости средств массовой информации», — считает Попович. Он также оценил это решение как скандальное и политически ангажированное, идущее вразрез с заявлениями США о демократических ценностях.
По словам Поповича, США часто твердят о важности демократических ценностей, главной из которых называют свободу слова, в частности, возможность представителей СМИ, в том числе оппозиционных, беспрепятственно выполнять свою работу. При этом в реальности — прямо противоположная картина, указал Попович.
Министр сербского правительства также рассказал, что в США не принимают альтернативные точки зрения, эгоцентризм руководства этой страны уже перешел все мыслимые границы. «Хуже всего, что они лишают своих граждан доступа к альтернативным источникам информации, нарушая тем самым и их права», — говорит член сербского правительства.
Он напомнил, что в Сербии, в отличие от США, действуют самые различные СМИ, официально и без всяких ограничений. Российские СМИ озвучивают свою точку зрения на актуальные мировые события, независимо от того, нравится ли она кому-то или нет. Поэтому у граждан есть возможность выбора источников, из которых они черпают информацию, заключил Ненад Попович, подчеркнув, что подобная практика полностью отвечает ценностям истинно демократического общества.