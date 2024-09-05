В Сербии санкции США против «России сегодня» считают ущербом свободе слова

Он напомнил, что в Сербии, в отличие от США, действуют самые различные СМИ, официально и без всяких ограничений. Российские СМИ озвучивают свою точку зрения на актуальные мировые события, независимо от того, нравится ли она кому-то или нет. Поэтому у граждан есть возможность выбора источников, из которых они черпают информацию, заключил Ненад Попович, подчеркнув, что подобная практика полностью отвечает ценностям истинно демократического общества.