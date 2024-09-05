Валерий Сухих оценил объекты благоустройства в Осинском и Бардымском округах

В бардымском селе Тюндюк Валерий Сухих вместе с учениками открыл центр «Точка роста». Средства на реализацию были получены в рамках национального проекта «Образование». Центр получил цифровые лаборатории по биологии, химии и физике. На уроках ученики используют микроскопы и роботизированный манипулятор. Школа в селе Тюндюк — одно из двух образовательных учреждений в округе, строительство которых было на личном контроле спикера. В прошлом году завершено строительство школы в селе Брюзли.