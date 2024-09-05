Валерий Сухих оценил объекты благоустройства в Осинском и Бардымском округах

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Published Сегодня, 04:49
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Спикер парламента Пермского края Валерий Сухих во время рабочего визита в Бардымский и Осинский округа оценил объекты благоустройства и ход реконструкции исторических зданий. Также он открыл центр «Точка роста» в новой сельской школе и вручил сертификаты многодетным матерям.
В бардымском селе Тюндюк Валерий Сухих вместе с учениками открыл центр «Точка роста». Средства на реализацию были получены в рамках национального проекта «Образование». Центр получил цифровые лаборатории по биологии, химии и физике. На уроках ученики используют микроскопы и роботизированный манипулятор. Школа в селе Тюндюк — одно из двух образовательных учреждений в округе, строительство которых было на личном контроле спикера. В прошлом году завершено строительство школы в селе Брюзли.
По словам Валерия Сухих, за последние годы школьная инфраструктура в Прикамье заметно преобразилась. «Строительство новых школ идет сегодня во многих территориях Пермского края. За счет средств региональных и федеральных программ и в городские, и в сельские образовательные учреждения закупается самое современное оборудование. Мы должны создавать лучшие условия для создания семьи и воспитания детей. Школа — второй дом для ребенка. Благодаря проекту „Школьный двор“ мы делаем этот дом привлекательным и безопасным», — отметил спикер.
В Осинском округе Валерий Сухих также побывал в одной из старейших школ территории в селе Крылово. Здесь в рамках краевой программы «Комфортный край» по направлению «Школьный двор» благоустроили двор, где проходят линейки. Пришкольную территорию заасфальтировали, установили скамейки и цветники. По аналогичной программе сейчас в Осе идет благоустройство территории школы №1, которая располагается в историческом здании. Напомним, региональная программа «Комфортный край» реализуется с 2023 года по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Во время визита в Осу Валерий Сухих посетил краеведческий музей, где началась долгожданная реконструкция здания. Директор музея Елена Коноплева поблагодарила депутата за поддержку проекта и отметила, что строительные работы идут в срок. Музей продолжает принимать экскурсионные группы, в том числе прибывающие в Осу на теплоходах. Также в Осе планируется реконструкция храма Казанской иконы Божьей матери. На его площадке депутат лично встретился с подрядчиком, который рассказал о планах работы.
Свой рабочий визит председатель краевого парламента завершил личным приемом жителей. Во время встречи Валерий Сухих вручил сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей к школе многодетным семьям в рамках акции «Собери ребёнка в школу».
Вместе с Валерием Сухих участие в рабочем визите на объекты приняли руководство округов: главы Бардымского и Осинского округов Халиль Алапанов и Алексей Григорьев, председатели дум Ильгизар Вахитов и Михаил Алатырев.