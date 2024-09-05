Юрист рассказал, что изменится после создания в РФ цифровых профилей для мигрантов

Posted Вчера, 10:25
Published Вчера, 10:25
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Этот сервис позволит отслеживать историю иностранных граждан и предоставлять им информацию о правилах поведения на территории страны до их приезда, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Юрист Юрий Капштык считает эту меру полезной, так как она поможет отсеять нежелательных мигрантов с криминальным прошлым или радикальными взглядами. Цифровой профиль станет дополнительным фильтром, который будет способствовать притоку квалифицированных специалистов и рабочих.