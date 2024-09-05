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Posted Вчера, 10:25

Published Вчера, 10:25

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Юрист рассказал, что изменится после создания в РФ цифровых профилей для мигрантов

5 сентября 2024, 10:25
В России может появиться цифровой профиль мигранта. Об этом событии сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на Восточном экономическом форуме.

Этот сервис позволит отслеживать историю иностранных граждан и предоставлять им информацию о правилах поведения на территории страны до их приезда, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Юрист Юрий Капштык считает эту меру полезной, так как она поможет отсеять нежелательных мигрантов с криминальным прошлым или радикальными взглядами. Цифровой профиль станет дополнительным фильтром, который будет способствовать притоку квалифицированных специалистов и рабочих.

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