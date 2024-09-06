Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки

В Закамске на сутки отключат воду в нескольких десятках домов. Причиной станут планово-ремонтные работы по замене задвижки на водоводе по ул. Сысольская, 17. Для этого специалисты отключат от водоснабжения участок трубы. Отключения продлятся с 09:30 14 сентября до 09:30 15 сентября. Воды не будет по адресам: