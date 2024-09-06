properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В Закамске на сутки с 14 по 15 сентября оставят часть домов без водоснабжения

Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки

6 сентября 2024, 05:24
Фото: fusionbrain.ai

В Закамске на сутки с 14 по 15 сентября оставят часть домов без водоснабжения

К социальным учреждениям организуют подвоз воды.

В Закамске на сутки отключат воду в нескольких десятках домов. Причиной станут планово-ремонтные работы по замене задвижки на водоводе по ул. Сысольская, 17. Для этого специалисты отключат от водоснабжения участок трубы. Отключения продлятся с 09:30 14 сентября до 09:30 15 сентября. Воды не будет по адресам:

  • ул. Сысольская 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а (детский сад), 10, 10/3, 10/4, 10/5, 10/5 Лит. А, 11, 11а, 11а (школа), 12, 12к1, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 19, 21;
  • ул. Маршала Рыбалко, 97а, 97б, 99в, 105в, 109а, 111а, 115, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119;
  • ул. Магистральная 100, 100в, 102, 104, 104/1;
  • ЦТП №33 по ул. Сысольская 8а;
  • ЦТП №12 по ул. Маршала Рыбалко 117а.

В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» просят пермяков сделать запас воды заранее. Для социальных объектов (например, школа и детский сад) будет организован подвоз воды в автоцистернах.

Ранее сообщалось, что жильцы дома на Бульваре Гагарина, 44 боятся остаться без отопления, так как им отключили горячую воду еще в начале июля. Также в ресурсоснабжающей организации поделились графиком отключений холодного водоснабжения на текущую неделю.

Читайте также:
Часть домов в трех районах Перми на время останутся без холодной водыЦентр, Заостровка и Свердловский. В каких домах Перми отключат воду на этот раз
#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
Подпишитесь
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
Сегодня, 06:01
Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта
Сегодня, 07:24
Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»
Сегодня, 06:36
Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой
Сегодня, 07:24
Трехдневное голосование стартовало в Пермском крае
Сегодня, 04:35