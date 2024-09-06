Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Закамске на сутки отключат воду в нескольких десятках домов. Причиной станут планово-ремонтные работы по замене задвижки на водоводе по ул. Сысольская, 17. Для этого специалисты отключат от водоснабжения участок трубы. Отключения продлятся с 09:30 14 сентября до 09:30 15 сентября. Воды не будет по адресам:
В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» просят пермяков сделать запас воды заранее. Для социальных объектов (например, школа и детский сад) будет организован подвоз воды в автоцистернах.
Ранее сообщалось, что жильцы дома на Бульваре Гагарина, 44 боятся остаться без отопления, так как им отключили горячую воду еще в начале июля. Также в ресурсоснабжающей организации поделились графиком отключений холодного водоснабжения на текущую неделю.