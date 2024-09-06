Диетолог Писарева предупредила, что бекон повышает риск развития атеросклероза

Собеседница издания отметила, что не нужно съедать больше двух слайсов бекона за один прием пищи. Вместе с беконом она порекомендовала добавить в рацион яйца, цельнозерновой хлеб, зелень и овощи. Писарева добавила, что каждый день есть бекон не стоит. Она пояснила, что продукты должны меняться, чтобы организм получал разные микроэлементы и витамины.