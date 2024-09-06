Диетолог Писарева предупредила, что бекон повышает риск развития атеросклероза

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Диетолог Ирина Писарева в интервью «Ридусу» рассказала, что злоупотребление беконом повышает риск возникновения атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Она пояснила, что бекон представляет собой свиное мясо с большим количеством жира, поэтому к нему нужно относиться очень аккуратно. В группу риска попадают люди, у которых показатель холестерина на погранично высоком уровне.
Собеседница издания отметила, что не нужно съедать больше двух слайсов бекона за один прием пищи. Вместе с беконом она порекомендовала добавить в рацион яйца, цельнозерновой хлеб, зелень и овощи. Писарева добавила, что каждый день есть бекон не стоит. Она пояснила, что продукты должны меняться, чтобы организм получал разные микроэлементы и витамины.