Директора школы в Прикамье наказали за проведение в ней свадьбы

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Прокуратура Красновишерского района после жалобы местного жителя провела проверку соблюдения требований законодательства при распоряжении муниципальным имуществом. О результатах проверки сообщают в краевой прокуратуре.
Оказалось, что в июне 2024 года руководитель филиала сельской образовательной организации городского округа в нарушение установленного муниципалитетом порядка незаконно позволил третьим лицам провести в школе и на ее земельном участке свадьбу.
По итогам проверки по инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.
Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения требований законодательства при организации работы учителей. Выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.