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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В школе в Красновишерском округе прошла свадьба, ее организатора оштрафовали

Директора школы в Прикамье наказали за проведение в ней свадьбы

6 сентября 2024, 14:33
Фото: 1MI

В школе в Красновишерском округе прошла свадьба, ее организатора оштрафовали

Свадьба состоялась в июне 2024 года.
Сюжет
Школа

Прокуратура Красновишерского района после жалобы местного жителя провела проверку соблюдения требований законодательства при распоряжении муниципальным имуществом. О результатах проверки сообщают в краевой прокуратуре.

Оказалось, что в июне 2024 года руководитель филиала сельской образовательной организации городского округа в нарушение установленного муниципалитетом порядка незаконно позволил третьим лицам провести в школе и на ее земельном участке свадьбу.

По итогам проверки по инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения требований законодательства при организации работы учителей. Выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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#Общество#Школа#Прокуратура
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