properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Глава Перми рассказал о планируемом благоустройстве Мотовилихинского пруда

Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми

6 сентября 2024, 10:28
Фото: properm.ru

Глава Перми рассказал о планируемом благоустройстве Мотовилихинского пруда

Затраты на реализацию проекта составят около 160 млн рублей.

В Перми планируется благоустройство Мотовилихинского пруда. Об этом рассказал «Ветям» глава Перми Эдуард Соснин. Около пруда предполагается полное обновление спортивной площадки и создание новых общественных зон. Для комфортных прогулок дорожки у пруда будут закольцованы.

Ранее сообщалось, что администрация краевой столицы планирует провести новый этап благоустройства территории около Мотовилихинского пруда. Проект должен быть подготовлен в 2025 году, а сами работы будут проведены в 2026 году. Реализация проекта обойдется порядка 169 млн рублей.

Читайте также:
В Перми ищут площадку для строительства маяка с обсерваториейОборонное предприятие Перми создаст общественное пространство на своей территорииРядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога
#Пермь#Проект#Строительство#Благоустройство#Администрация#Спортивная площадка#Финансирование#Мотовилихинский пруд#Работы#Реализация#Прогулки#Дорожки
Подпишитесь
Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц
Сегодня, 10:02
Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта
Сегодня, 07:24
Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»
Сегодня, 06:36
Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой
Сегодня, 07:24
Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки
Сегодня, 05:24
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
Сегодня, 06:01