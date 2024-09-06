Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Перми планируется благоустройство Мотовилихинского пруда. Об этом рассказал «Ветям» глава Перми Эдуард Соснин. Около пруда предполагается полное обновление спортивной площадки и создание новых общественных зон. Для комфортных прогулок дорожки у пруда будут закольцованы.
Ранее сообщалось, что администрация краевой столицы планирует провести новый этап благоустройства территории около Мотовилихинского пруда. Проект должен быть подготовлен в 2025 году, а сами работы будут проведены в 2026 году. Реализация проекта обойдется порядка 169 млн рублей.