Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми

Ранее сообщалось, что администрация краевой столицы планирует провести новый этап благоустройства территории около Мотовилихинского пруда. Проект должен быть подготовлен в 2025 году, а сами работы будут проведены в 2026 году. Реализация проекта обойдется порядка 169 млн рублей.