Эксперт: Кому в России нужны услуги бесплатных психологов

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В современном мире, особенно в России, психологическое здоровье играет огромную роль. Стресс, тревога, депрессия негативно сказываются на жизни каждого человека, от детей до пожилых.
О том, стоит ли сегодня сделать психологическую помощь доступнее для всех, в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказала психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.
«Я сама была беременной полгода назад, наблюдалась в поликлиниках и посещала бесплатного перинатального психолога. Мне давали направление, поэтому, видимо, это уже включено. Но возможно, мне повезло и это у меня такая невероятная поликлиника», — указала она.
Психолог отметила, что законопроект правильный, и напомнила, что во время беременности женщины действительно нуждаются в подобных специалистах, так как из-за гормонов они могут чувствовать и делать то, что в обычной жизни никогда бы не сделали и не почувствовали.
«Со своей стороны я бы также ввела обязательного детского психолога, причем не только в школах и детских садах, но и вообще. Я бы увеличила их количество в школах, детских садах. К сожалению, у школьных и дошкольных психологов в любом случае действительно очень много бумажной работы и очень большое количество детей. И очень большое количество заданий от вышестоящих органов», — пояснила специалист.
В связи с этим, по мнению Дугенцовой, нужно не только увеличить количество кадров, но и ввести отдельных специалистов для родителей, которые в большинстве тоже нуждаются в психологической поддержке, особенно родители подростков.
«Также я бы ввела штатного психолога в обычной поликлинике, к которому всегда можно обратиться. В Москве для этого есть специальные учреждения, а вот в регионах я не уверена, что такое есть, нужно ввести», — заключила психолог.