Эксперты рассказали о средних затратах на обучение одного работника в компании

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84% организаций внедряют такие меры, тратя в среднем около 16 тысяч рублей на обучение одного работника. (По данным аналитического портала hh.ru, опубликованным в ТАСС 6 сентября).
В опросе участвовали 400 работодателей, которые сообщили о трудностях с поиском квалифицированных специалистов (61% голосов). Более 70% респондентов готовы обучать новых сотрудников, а также линейных работников различных подразделений компаний, пишет Regions. Каждый год компании выделяют около 850 тысяч рублей на образование персонала, что составляет примерно 16 тысяч рублей на одного человека.