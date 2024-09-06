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Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Эксперты рассказали о средних затратах на обучение одного работника в компании

6 сентября 2024, 04:00
Большинство компаний осознаёт необходимость повышения квалификации сотрудников из-за дефицита высококвалифицированных кадров.

84% организаций внедряют такие меры, тратя в среднем около 16 тысяч рублей на обучение одного работника. (По данным аналитического портала hh.ru, опубликованным в ТАСС 6 сентября).

В опросе участвовали 400 работодателей, которые сообщили о трудностях с поиском квалифицированных специалистов (61% голосов). Более 70% респондентов готовы обучать новых сотрудников, а также линейных работников различных подразделений компаний, пишет Regions. Каждый год компании выделяют около 850 тысяч рублей на образование персонала, что составляет примерно 16 тысяч рублей на одного человека.

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