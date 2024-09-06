Эксперты рассказали о средних затратах на обучение одного работника в компании

В опросе участвовали 400 работодателей, которые сообщили о трудностях с поиском квалифицированных специалистов (61% голосов). Более 70% респондентов готовы обучать новых сотрудников, а также линейных работников различных подразделений компаний, пишет Regions. Каждый год компании выделяют около 850 тысяч рублей на образование персонала, что составляет примерно 16 тысяч рублей на одного человека.