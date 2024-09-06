Как быстрее адаптировать первоклассника к школе? Подсказки и рекомендации психолога

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Появление школы — это большие изменения в жизни ребенка. При этом нет никакой гарантии, что если ребенок посещал детский сад, то ему будет легче или сложнее в новом образовательном учреждении.
Однако, если ребенок не ходил в садик, ему может быть непривычно привыкать к коллективу и новому режиму дня. Кроме того, добавляются регулярные домашние задания, а также постепенно увеличивается количество учебных часов и обязательных школьных мероприятий.
Очень важны кажущиеся банальными вещи, такие как достаточный сон, отдых и питание. Оцените, есть ли у ребенка полноценные приемы пищи и перекусы, спит ли он достаточные 9-10 часов ночью. Некоторые первоклассники могут нуждаться в дневном сне.
Оцените нагрузку, помимо школы: не стоит записывать своего ребенка сразу во множество развлекательных кружков и секций. Это может вызвать переутомление. Первоклассник может быть более вялым, капризным или раздражительным, если не соблюдены режим питания, сна и отдыха.
Многие дети не обладают познавательным интересом, и у них нет любви к процессу обучения. Кроме того, мозг ребенка отличается от мозга взрослого: некоторые его отделы еще не завершили формирование и не могут работать в полную силу. Процесс заканчивается ближе к 20 годам — тогда полностью формируются зоны контроля поведения, которые помогают взрослому делать то, что надо, даже если не хочется.
Поэтому внимательнее оцените состояние своего ребенка в начале учебного года: насколько легко ему дается учеба и выполнение домашних заданий? Некоторые дети легко встраиваются в режим и самостоятельно выполняют все задания. А некоторым нужна организационная помощь.
Организуйте среду. У ребенка должно быть отдельное место для занятий учебой. Пространство не должно быть перегружено посторонними игрушками, канцелярскими товарами, коллекциями карточек или иных принадлежностей. Вы можете постепенно делегировать первокласснику подготовку стола к выполнению домашнего задания, показав фотографию прибранного стола и попросив сделать так же. Или же можно разместить «лишние» предметы в красивых коробках либо ящиках на время выполнения домашнего задания.
Составьте чек-лист. Разработайте план выполнения заданий, можно составить его вместе со школьником. Сделайте его более интересным, к примеру, создайте карточную игру с заданиями: например, вытянул карточку — сначала делаешь математику. Или же подготовьте чек-лист: когда выполнил пункт — съешь мармеладку, которая там лежит.
Используйте технику Pomodoro. Метод заключается в делении времени на небольшие отрезки для облегчения задач. Например, первый отрезок составляет 15-20 минут, и в течение этого времени ребенок выполняет задание и старается не отвлекаться. Затем звенит таймер, и выделяется 5 минут отдыха. Важно, чтобы во время перерыва первоклассник не выполнял задание, которое затянет его надолго. Идеально подойдут такие активности как потягивания, ходьба, танцы или перерыв на питье воды. Затем можно снова возвращаться к 15-20 минутам учебы и так чередовать отрезки труда и отдыха.
Позитивное подкрепление. Если учеба тянется тяжело и неохотно, используйте систему подкреплений. Например, если первоклассник сделал все уроки, то получает в награду жетон или наклейку. Накопив 4-5 жетонов, можно обменять их на какой-то приятный бонус.
Усложнять систему нужно постепенно: например, сначала выполнить домашнее задание, затем выполнить его за час. Но важно не переборщить и выдвигать реально выполнимые требования. Если в начале ребенку сложно сесть и сосредоточиться на уроках, можно сделать задачу более мелкой — например, сесть за стол за 10 минут или меньше.
В системе подкреплений есть множество нюансов, которые можно решить и настроить с психологом. Но важно помнить, что похвала и позитивное подкрепление желаемого поведения работают лучше, чем наказания и критика в адрес ребенка. Если у вашего школьника что-то не получается, то проанализируйте, с чем это связано, и только потом делайте выводы.
Не ставьте всю жизнь вокруг школы. Школа — это только часть жизни, хоть и большой этап. Сохраняйте с ребенком хорошие отношения и выделяйте время на интересные занятия, не связанные с учебой. Проводите время со своим первоклассником качественно, по возможности не отвлекайтесь во время общения на домашние и рабочие дела.
Интересуйтесь ребенком. Узнавайте, что происходит с ним в школе, нет ли буллинга (травли), как складываются отношения с учителями или одноклассниками. Лучше не задавать прямых вопросов, а подходить к этим темам через обсуждение фильмов и книг или рассказы о себе. Так дети больше доверяют и охотнее делятся, если их что-то беспокоит.
Если вы отметили тревожные моменты в поведении или эмоциональном состоянии ребенка, то не затягивайте и обращайтесь к специалистам — неврологу, психологу и/или психиатру. Помощь будет легче и эффективнее, если профессионал изучит историю именно вашего первоклассника.