Как быстрее адаптировать первоклассника к школе? Подсказки и рекомендации психолога

Используйте технику Pomodoro. Метод заключается в делении времени на небольшие отрезки для облегчения задач. Например, первый отрезок составляет 15-20 минут, и в течение этого времени ребенок выполняет задание и старается не отвлекаться. Затем звенит таймер, и выделяется 5 минут отдыха. Важно, чтобы во время перерыва первоклассник не выполнял задание, которое затянет его надолго. Идеально подойдут такие активности как потягивания, ходьба, танцы или перерыв на питье воды. Затем можно снова возвращаться к 15-20 минутам учебы и так чередовать отрезки труда и отдыха.