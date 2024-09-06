properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Кинолог Голубев предупредил об опасности курения вейпов рядом с собаками

6 сентября 2024, 14:48
Курение вейпов в присутствии собаки может причинить значительный вред ее здоровью, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Голубев отметил, что животные подвергаются воздействию вредных веществ, содержащихся в паре, точно так же, как и сами курильщики. Особую опасность вейпинг представляет для собак, страдающих аллергией или заболеваниями дыхательной системы, так как вдыхание пара может ухудшить их состояние, пишет 360.ru.

Кроме того, жидкости для вейпов содержат пропиленгликоль, который выделяет опасные токсины. Длительное воздействие этих веществ может привести к хронической легочной недостаточности у питомцев, подчеркнул эксперт, ссылаясь на данные «Петербургского дневника».

#Алина Ибрагимова
Подпишитесь
Крушение вертолета с пермяками и подорожание шоколада. Новости недели в Прикамье
Сегодня, 12:59
Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта
Сегодня, 07:24
Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц
Сегодня, 10:02
На выборах в Прикамье уже проголосовали 26 тысяч человек
Сегодня, 15:48
Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки
Сегодня, 05:24
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
Сегодня, 06:01