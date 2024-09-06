Кинолог Голубев предупредил об опасности курения вейпов рядом с собаками

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Голубев отметил, что животные подвергаются воздействию вредных веществ, содержащихся в паре, точно так же, как и сами курильщики. Особую опасность вейпинг представляет для собак, страдающих аллергией или заболеваниями дыхательной системы, так как вдыхание пара может ухудшить их состояние, пишет 360.ru.
Кроме того, жидкости для вейпов содержат пропиленгликоль, который выделяет опасные токсины. Длительное воздействие этих веществ может привести к хронической легочной недостаточности у питомцев, подчеркнул эксперт, ссылаясь на данные «Петербургского дневника».