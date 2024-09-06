Кинолог Голубев предупредил об опасности курения вейпов рядом с собаками

Голубев отметил, что животные подвергаются воздействию вредных веществ, содержащихся в паре, точно так же, как и сами курильщики. Особую опасность вейпинг представляет для собак, страдающих аллергией или заболеваниями дыхательной системы, так как вдыхание пара может ухудшить их состояние, пишет 360.ru.