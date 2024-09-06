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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Крушение вертолета с пермяками и подорожание шоколада. Новости недели в Прикамье

Крушение вертолета с пермяками и подорожание шоколада. Новости недели в Прикамье

6 сентября 2024, 12:59
Фото: ideogram.ai; пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры
Рассказываем о самых интересных событиях будней по версии читателей Properm.ru.

Закрытие сезона на набережной

Лето закончилось, скоро уйдут и теплые дни. Провести выходные можно на пермской набережной. Утром вдоль спуска к ней откроется выставка советских автомобилей, а днем в разных частях набережной будут работать интерактивные площадки для жителей и гостей города разных возрастов.

А ближе к вечеру напротив причалов состоится выступление пермских диджеев. Завершится вечер выступлением одной из екатеринбургских групп.

Осенний рост цен

Цены постепенно растут на все категории товаров и услуг, и среднестатистический пермяк уже к этому привык. Однако с начала осени эксперты прогнозируют ощутимое повышение цен на такие товары как компьютеры, автомобили и импортная одежда.

Из продуктов подорожает картофель, шоколад и хлеб. Одной из причин является рост затрат на логистику и упаковку.

Изменения в получении единого пособия на ребенка

Со следующего года жизнь семей с двумя и более детьми в России станет немного легче. Власти желают упростить порядок назначения единого пособия на новорожденного.

После рождения ребенка родители смогут подать заявление через Госуслуги — и выплату назначат без комплексной оценки нуждаемости, если семья получает такие пособия на старших детей.

Продажа исторического здания

В последнее время на сайтах объявлений все чаще встречаются публикации о продаже особняков. Вот и в центре Перми продается объект культурного наследия регионального значения — «Дом жилой А. В. Холмогоровой».

Сейчас здание сдается в долгосрочную аренду под ресторан. Его цена — 139 млн рублей.

Авиакатастрофа с участием пермяков

Неделю назад, 31 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8Т. На борту находились три члена экипажа и 16 туристов. Среди них было шестеро наших земляков — о них читайте в материале по ссылке.

В результате происшествия никто не выжил. Расследованием трагедии занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

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#Общество#Пермь#Итоги
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