Крушение вертолета с пермяками и подорожание шоколада. Новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Лето закончилось, скоро уйдут и теплые дни. Провести выходные можно на пермской набережной. Утром вдоль спуска к ней откроется выставка советских автомобилей, а днем в разных частях набережной будут работать интерактивные площадки для жителей и гостей города разных возрастов.
А ближе к вечеру напротив причалов состоится выступление пермских диджеев. Завершится вечер выступлением одной из екатеринбургских групп.
Цены постепенно растут на все категории товаров и услуг, и среднестатистический пермяк уже к этому привык. Однако с начала осени эксперты прогнозируют ощутимое повышение цен на такие товары как компьютеры, автомобили и импортная одежда.
Из продуктов подорожает картофель, шоколад и хлеб. Одной из причин является рост затрат на логистику и упаковку.
Со следующего года жизнь семей с двумя и более детьми в России станет немного легче. Власти желают упростить порядок назначения единого пособия на новорожденного.
После рождения ребенка родители смогут подать заявление через Госуслуги — и выплату назначат без комплексной оценки нуждаемости, если семья получает такие пособия на старших детей.
В последнее время на сайтах объявлений все чаще встречаются публикации о продаже особняков. Вот и в центре Перми продается объект культурного наследия регионального значения — «Дом жилой А. В. Холмогоровой».
Сейчас здание сдается в долгосрочную аренду под ресторан. Его цена — 139 млн рублей.
Неделю назад, 31 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8Т. На борту находились три члена экипажа и 16 туристов. Среди них было шестеро наших земляков — о них читайте в материале по ссылке.
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