Минздрав предупредил о новой болезни EVALI, связанной с использованием вейпов

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
EVALI (E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury) представляет собой острое повреждение легких, вызванное использованием электронных сигарет. В Минздраве отметили, что с началом пандемии COVID-19 изучение этой болезни замедлилось из-за схожести симптомов с коронавирусом. Тем не менее, риск для пользователей вейпов остается высоким, пишет 360.ru.
Симптомы EVALI схожи с проявлениями коронавирусной инфекции: одышка, кашель, слабость, недомогание и повышенная температура. Однако уникальным признаком EVALI является нарушение работы пищеварительной системы, которое часто проявляется на ранних стадиях болезни.