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Published Сегодня, 15:45

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Минздрав предупредил о новой болезни EVALI, связанной с использованием вейпов

6 сентября 2024, 15:45
В России выявили новую болезнь EVALI, которая вызывается курением электронных сигарет и вейпов, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

EVALI (E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury) представляет собой острое повреждение легких, вызванное использованием электронных сигарет. В Минздраве отметили, что с началом пандемии COVID-19 изучение этой болезни замедлилось из-за схожести симптомов с коронавирусом. Тем не менее, риск для пользователей вейпов остается высоким, пишет 360.ru.

Симптомы EVALI схожи с проявлениями коронавирусной инфекции: одышка, кашель, слабость, недомогание и повышенная температура. Однако уникальным признаком EVALI является нарушение работы пищеварительной системы, которое часто проявляется на ранних стадиях болезни.

#Алина Ибрагимова
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