Минздрав предупредил о новой болезни EVALI, связанной с использованием вейпов

EVALI (E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury) представляет собой острое повреждение легких, вызванное использованием электронных сигарет. В Минздраве отметили, что с началом пандемии COVID-19 изучение этой болезни замедлилось из-за схожести симптомов с коронавирусом. Тем не менее, риск для пользователей вейпов остается высоким, пишет 360.ru.