Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:26
Пермские власти ищут подрядчика на проведение капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути по ул. Решетниковский спуск. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, первым обратил внимание URA.ru. Длина путепровода составляет чуть более 64 м.
Начальная максимальная цена контракта составляет более 47,5 млн рублей, заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». На ремонт путепровода победителю торгов выделен почти год — с 10 января до 11 декабря 2025 года. Работы необходимо выполнить по проектной документации, разработанной ООО «НПЛ Трансмост».
Согласно техническому заданию, в течение 10 дней с момента заключения контракта подрядчик должен разработать и согласовать схему движения транспорта на время проведения работ на объекте. Сделать это необходимо с учетом постановления администрации Перми. Кроме того, дату и сроки закрытия проезда через мост, а также возможный перенос остановок общественного транспорта необходимо согласовать с городским департаментом транспорта.
Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 23 сентября, итоги будут подведены 26 сентября.
Ранее стало известно, что власти планируют отремонтировать один из подземных переходов на городской набережной. Помимо этого, выделены дополнительные средства на ремонт перехода с изображениями обитателей подводного мира на ул. Уральская в Мотовилихе.