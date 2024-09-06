Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта

Согласно техническому заданию, в течение 10 дней с момента заключения контракта подрядчик должен разработать и согласовать схему движения транспорта на время проведения работ на объекте. Сделать это необходимо с учетом постановления администрации Перми. Кроме того, дату и сроки закрытия проезда через мост, а также возможный перенос остановок общественного транспорта необходимо согласовать с городским департаментом транспорта.