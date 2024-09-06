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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Березниках на пожаре в тепловом коллекторе погиб неизвестный мужчина

На пожаре в тепловом коллекторе в Березниках погиб мужчина

6 сентября 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney

В Березниках на пожаре в тепловом коллекторе погиб неизвестный мужчина

Личность погибшего устанавливается

Вчера, 5 сентября, на пожаре в тепловом коллекторе в Березниках погиб мужчина. Сейчас идет установление личности погибшего. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю, инцидент произошел на переулке Северный.

Сообщение о возгорании поступило в 18:08. На место происшествия прибыли шесть единиц пожарной техники и 31 человек личного состава. Выяснилось, что происходит горение бытового мусора в тепловом коллекторе.

Площадь пожара составила 3 кв. м. Горение было локализовано в 18:13, ликвидировано в 18:14. По факту инцидент проводится проверка.

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