На выборах в Прикамье уже проголосовали 26 тысяч человек

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
По состоянию на 15:00 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета дистанционного электронного голосования составляет 5,82% или 26 тыс. 258 человек. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома.
Явка на довыборах в Законодательное Собрание Пермского края по № 12 и № 20 составила 5,67%.
Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа второго созыва — 10,83%; на выборах депутатов Думы Октябрьского городского округа Пермского края второго созыва — 9,43%; на выборах депутатов Думы Ильинского городского округа второго созыва — 9,29%.
С пятницы, 6 сентября по воскресенье, 8 сентября проходят выборы депутатов представительных органов: Александровского, Березовского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Ординского, Уинского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского, Чусовского городских округов и ЗАТО Звездный.
Также проходят дополнительные выборы депутатов:
Принять участие в голосовании можно в любой из дней: 6, 7 или 8 сентября. Также избиратели смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.