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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

На 15:00 6 сентября на выборах в Прикамье проголосовали 26 тысяч человек

На выборах в Прикамье уже проголосовали 26 тысяч человек

6 сентября 2024, 15:48
Фото: Избирательная комиссия Пермского края

На 15:00 6 сентября на выборах в Прикамье проголосовали 26 тысяч человек

Самая высокая явка в крае — в Юсьвенском округе.
Сюжет
Выборы

По состоянию на 15:00 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета дистанционного электронного голосования составляет 5,82% или 26 тыс. 258 человек. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Явка на довыборах в Законодательное Собрание Пермского края по № 12 и № 20 составила 5,67%.

Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа второго созыва — 10,83%; на выборах депутатов Думы Октябрьского городского округа Пермского края второго созыва — 9,43%; на выборах депутатов Думы Ильинского городского округа второго созыва — 9,29%.

С пятницы, 6 сентября по воскресенье, 8 сентября проходят выборы депутатов представительных органов: Александровского, Березовского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Ординского, Уинского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского, Чусовского городских округов и ЗАТО Звездный.

Также проходят дополнительные выборы депутатов:

  • Законодательного Собрания Пермского края по одномандатным избирательным округам №12 и №20;
  • Думы Березниковского ГО по одномандатному избирательному округу №10;
  • Думы Краснокамского ГО по одномандатному избирательному округу №12;
  • Думы Лысьвенского ГО по одномандатному избирательному округу №7;
  • Думы Соликамского ГО по одномандатному избирательному округу №18.

Принять участие в голосовании можно в любой из дней: 6, 7 или 8 сентября. Также избиратели смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.

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#Политика#Выборы
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