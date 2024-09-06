Начальник управления Спецсвязи в Приволжье рассказал о секретах перевозки грузов

Логунов отметил, что сейчас в стране повышают уровень культурного просвещения граждан, поэтому управление часто перевозит объекты культурного наследия и выставочные экспонаты. Он добавил, что чаще меняются не запросы, а требования к перевозкам. Сегодня клиентам в первую очередь важна оперативность доставки и сохранность груза.