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Начальник управления Спецсвязи в Приволжье рассказал о секретах перевозки грузов

Начальник управления Спецсвязи в Приволжье рассказал о секретах перевозки грузов

6 сентября 2024, 10:14
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
Сергей Логунов, начальник Регионального управления специальной связи по Приволжскому региону, рассказал о том, как фельдъегерей готовят к перевозке ценных грузов, какие тенденции существуют на рынке грузоперевозок и какие планы у Управления на будущее.

Большую часть перевозок управления составляют отправления и посылки, содержащие сведения государственной важности. Также Спецсвязь занимается перевозкой музейных экспонатов, культурных ценностей, драгоценных металлов, медицинских наркотических средств и многого другого. Об этом пишет портал nnov.kp.ru.

Логунов отметил, что сейчас в стране повышают уровень культурного просвещения граждан, поэтому управление часто перевозит объекты культурного наследия и выставочные экспонаты. Он добавил, что чаще меняются не запросы, а требования к перевозкам. Сегодня клиентам в первую очередь важна оперативность доставки и сохранность груза.

Спецсвязь также активно занимается цифровизацией. Одним из инновационных проектов является сервис по передаче информации по зашифрованным каналам связи, который реализован полностью на российском оборудовании.

Сергей ЛогуновСергей Логунов
Сергей Логунов
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»

Сергей Михайлович отметил, что в современном мире различные хакерские атаки и взломы электронных сервисов стали обычным делом. Поэтому все сведения государственной важности хранятся исключительно в бумажном виде. Он добавил, что в бумажном виде перевозят также бланки для проведения выборов на разных уровнях, документы для ЕГЭ и ОГЭ и прочие ценные бумаги.

Логунов также рассказал, что Спецсвязь перевозила четырехтонную мумию мамонтенка, кубок Дэвиса, картины многих известных художников, скрипку Страдивари и Гварнери, изделия Фаберже и волос пророка Мухаммеда.

Для того чтобы обеспечить безопасность перевозки грузов, управление разрабатывает специальные маршруты. Фельдъегеря и водители регулярно проходят соответствующую подготовку, а транспортные средства оснащены охранными комплексами. Также существует единая система мониторинга, которая позволяет отслеживать движение экипажа.

Область беспилотных летательных аппаратов серьезно развивается, но доставлять информацию государственной важности с их помощью пока не планируется. Однако это возможно в отношении стандартных грузов. При такой доставке их будут использовать только в качестве помощников.

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