Начальник управления Спецсвязи в Приволжье рассказал о секретах перевозки грузов

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Большую часть перевозок управления составляют отправления и посылки, содержащие сведения государственной важности. Также Спецсвязь занимается перевозкой музейных экспонатов, культурных ценностей, драгоценных металлов, медицинских наркотических средств и многого другого. Об этом пишет портал nnov.kp.ru.
Логунов отметил, что сейчас в стране повышают уровень культурного просвещения граждан, поэтому управление часто перевозит объекты культурного наследия и выставочные экспонаты. Он добавил, что чаще меняются не запросы, а требования к перевозкам. Сегодня клиентам в первую очередь важна оперативность доставки и сохранность груза.
Спецсвязь также активно занимается цифровизацией. Одним из инновационных проектов является сервис по передаче информации по зашифрованным каналам связи, который реализован полностью на российском оборудовании.
Сергей Михайлович отметил, что в современном мире различные хакерские атаки и взломы электронных сервисов стали обычным делом. Поэтому все сведения государственной важности хранятся исключительно в бумажном виде. Он добавил, что в бумажном виде перевозят также бланки для проведения выборов на разных уровнях, документы для ЕГЭ и ОГЭ и прочие ценные бумаги.
Логунов также рассказал, что Спецсвязь перевозила четырехтонную мумию мамонтенка, кубок Дэвиса, картины многих известных художников, скрипку Страдивари и Гварнери, изделия Фаберже и волос пророка Мухаммеда.
Для того чтобы обеспечить безопасность перевозки грузов, управление разрабатывает специальные маршруты. Фельдъегеря и водители регулярно проходят соответствующую подготовку, а транспортные средства оснащены охранными комплексами. Также существует единая система мониторинга, которая позволяет отслеживать движение экипажа.
Область беспилотных летательных аппаратов серьезно развивается, но доставлять информацию государственной важности с их помощью пока не планируется. Однако это возможно в отношении стандартных грузов. При такой доставке их будут использовать только в качестве помощников.