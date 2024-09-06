Пермский 17-килограммовый кот Крошик начал худеть

Как рассказали корреспонденту Properm.ru в приюте «Матроскин», исходя из рекомендаций и состояния Крошика, курс похудения займет не менее одного года. В неделю животному можно худеть не более чем на 170 граммов, что составляет 1% от его веса. Сейчас кот прошел необходимые обследования и привыкал к новым условиям, поэтому пока продвижения по весу нет.