Пермский 17-килограммовый кот Крошик начал худеть

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Толстый кот Крошик, страдающий от ожирения, заново учится ходить. Видео, на котором кот ходит по водяной беговой дорожке, опубликовали волонтеры пермского приюта «Матроскин».
Ветеринары составили специальную программу реабилитации домашнему животному, которого ранее неравнодушные пермяки раскормили до 17 кг. Специалисты водят Крошика на занятия гидротерапией и кинезитерапией 3-4 раза в неделю. Стоимость одного занятия составляет 1-1,3 тыс. рублей. Волонтеры обещают делиться успехами в восстановлении здоровья кота с пермяками. Помочь в похудении кота можно по реквизитам, указанным в сообществе пермского приюта.
Как рассказали корреспонденту Properm.ru в приюте «Матроскин», исходя из рекомендаций и состояния Крошика, курс похудения займет не менее одного года. В неделю животному можно худеть не более чем на 170 граммов, что составляет 1% от его веса. Сейчас кот прошел необходимые обследования и привыкал к новым условиям, поэтому пока продвижения по весу нет.