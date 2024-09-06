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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

В ПГНИУ рассказали, когда в Пермский край придет «бабье лето»

Пермский метеоролог рассказал, когда в регион придет «бабье лето»

6 сентября 2024, 04:35

В ПГНИУ рассказали, когда в Пермский край придет «бабье лето»

6 сентября дневной температурный фон в Прикамье может подняться до +20°C.
Сюжет
ПГНИУ

С 6 сентября на территории Пермского края ожидается раннее бабье лето. Температурный фон в регионе сегодня составит +20°C. С 8 сентября тепло распространится по всему Прикамью, сообщил доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов «АиФ-Пермь».

Пик потепления может прийтись на 9–12 сентября. По словам метеоролога, температура воздуха в эти дни может подняться до +24°C. Третья пятидневка месяца тоже быть тёплой, однако вероятны дожди. Во второй половине сентября возможно чередование умеренных волн тепла и холода. Дневная температура может колебаться от +5°C до +15°C.

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#ПГНИУ#Пермь#Погода#Прикамье#Температура#Сентябрь#Бабье лето#Метеорология#Андрей Шихов
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