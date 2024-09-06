Пермский метеоролог рассказал, когда в регион придет «бабье лето»

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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С 6 сентября на территории Пермского края ожидается раннее бабье лето. Температурный фон в регионе сегодня составит +20°C. С 8 сентября тепло распространится по всему Прикамью, сообщил доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов «АиФ-Пермь».
Пик потепления может прийтись на 9–12 сентября. По словам метеоролога, температура воздуха в эти дни может подняться до +24°C. Третья пятидневка месяца тоже быть тёплой, однако вероятны дожди. Во второй половине сентября возможно чередование умеренных волн тепла и холода. Дневная температура может колебаться от +5°C до +15°C.