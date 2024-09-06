properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Жительница Перми засняла осоеда в Черняевском лесу

Пермячка встретила в Черняевском лесу редкую птицу

6 сентября 2024, 11:45
Фото: Марина Микрюкова

Жительница Перми засняла осоеда в Черняевском лесу

Хищник обедал осиным гнездом.

Жительница Перми сняла на фото и видео осоеда — довольно редкую хищную птицу. Пернатый обитает в Черняевском лесу, но скоро должен покинуть Пермь.

«Встретила вот такого красавца в пермском лесу. Оказалось что это Осоед. Позировал и разглядывал землю в одном месте. А потом вкусно пообедал там осиным гнездом. Гнездо огромное, до дна добраться помешали корни», — пишет в соцсетях Марина Микрюкова. Пермячка добавила, что не удержалась и проверила остался ли в гнезде кто-то живой.

Видео: Марина Микрюкова

Осоед — дневной хищник семейства ястребиных отряда ястребообразных. Распространён на большей части Европы и на западе Азии, на восток — до Алтая. Это перелетная птица, прилетает позднее прочих хищников — чаще всего в начале мая. В тропические леса Африки улетает в августе–сентябре, иногда в октябре.

Осы, личинки и всё что осталось от гнезда после обеда хищной птицыОсы, личинки и всё что осталось от гнезда после обеда хищной птицы
Фото: Марина Микрюкова
Читайте также:
Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!Пермские студенты сняли документальный мини-сериал о жизни писателя Бориса ПастернакаПермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где
#Видео#Природа#Черняевский лес#Хищники#Птица
Подпишитесь
Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц
Сегодня, 10:02
Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта
Сегодня, 07:24
Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»
Сегодня, 06:36
Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой
Сегодня, 07:24
Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки
Сегодня, 05:24
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
Сегодня, 06:01