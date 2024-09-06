Пермячка встретила в Черняевском лесу редкую птицу

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Жительница Перми сняла на фото и видео осоеда — довольно редкую хищную птицу. Пернатый обитает в Черняевском лесу, но скоро должен покинуть Пермь.
«Встретила вот такого красавца в пермском лесу. Оказалось что это Осоед. Позировал и разглядывал землю в одном месте. А потом вкусно пообедал там осиным гнездом. Гнездо огромное, до дна добраться помешали корни», — пишет в соцсетях Марина Микрюкова. Пермячка добавила, что не удержалась и проверила остался ли в гнезде кто-то живой.
Осоед — дневной хищник семейства ястребиных отряда ястребообразных. Распространён на большей части Европы и на западе Азии, на восток — до Алтая. Это перелетная птица, прилетает позднее прочих хищников — чаще всего в начале мая. В тропические леса Африки улетает в августе–сентябре, иногда в октябре.