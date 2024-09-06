Пермячка встретила в Черняевском лесу редкую птицу

«Встретила вот такого красавца в пермском лесу. Оказалось что это Осоед. Позировал и разглядывал землю в одном месте. А потом вкусно пообедал там осиным гнездом. Гнездо огромное, до дна добраться помешали корни», — пишет в соцсетях Марина Микрюкова. Пермячка добавила, что не удержалась и проверила остался ли в гнезде кто-то живой.